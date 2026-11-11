Freundlicher Handel in Wien: Zum Start Pluszeichen im ATX

Am Mittwoch notiert der ATX um 09:10 Uhr via Wiener Börse 0,85 Prozent stärker bei 6 707,04 Punkten. Insgesamt kommt der ATX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 190,442 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,009 Prozent fester bei 6 651,16 Punkten, nach 6 650,55 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6 725,59 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 650,83 Zählern.

ATX-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX bislang Gewinne von 4,23 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, lag der ATX-Kurs bei 6 543,45 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.08.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 6 672,96 Punkten. Der ATX notierte noch vor einem Jahr, am 11.11.2025, bei 4 858,93 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 25,32 Prozent aufwärts. Bei 7 043,27 Punkten markierte der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 5 007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 7,45 Prozent auf 121,20 EUR), Vienna Insurance (+ 2,16 Prozent auf 75,80 EUR), Andritz (+ 1,92 Prozent auf 84,80 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,75 Prozent auf 18,60 EUR) und EVN (+ 1,48 Prozent auf 30,90 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil voestalpine (-0,91 Prozent auf 41,18 EUR), DO (-0,67 Prozent auf 224,00 EUR), Wienerberger (-0,39 Prozent auf 17,80 EUR), CA Immobilien (-0,24 Prozent auf 21,15 EUR) und Verbund (-0,14 Prozent auf 72,30 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die voestalpine-Aktie aufweisen. 66 396 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 44,516 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Fokus

Unter den ATX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 6,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. In puncto Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,78 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at