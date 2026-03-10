Freundlicher Handel in Zürich: Am Dienstagmittag Gewinne im SPI

Für den SPI geht es am Mittag aufwärts.

Um 12:09 Uhr notiert der SPI im SIX-Handel 1,68 Prozent fester bei 18 265,12 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,420 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SPI 1,27 Prozent fester bei 18 192,57 Punkten, nach 17 964,17 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 18 290,66 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18 192,57 Punkten verzeichnete.

SPI-Performance seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 10.02.2026, wies der SPI einen Stand von 18 691,34 Punkten auf. Der SPI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 10.12.2025, bei 17 761,37 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.03.2025, stand der SPI bei 17 142,95 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,125 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der SPI bislang 19 309,93 Punkte. Bei 17 574,72 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

SPI-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit Gurit (+ 17,14 Prozent auf 30,75 CHF), Sensirion (+ 13,80 Prozent auf 56,50 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 10,61 Prozent auf 29,40 CHF), Sonova (+ 7,37 Prozent auf 204,00 CHF) und Comet (+ 6,34 Prozent auf 241,40 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil Lindt (-10,62 Prozent auf 10 860,00 CHF), Lindt (-8,01 Prozent auf 112 600,00 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-5,83 Prozent auf 45,20 CHF), Komax (-5,11 Prozent auf 50,10 CHF) und Feintool International (-3,39 Prozent auf 9,12 CHF).

SPI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 2 091 231 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SPI mit 302,699 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die SPI-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Die Kudelski-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 79,95 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at