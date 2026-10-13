Freundlicher Handel in Zürich: Am Mittag Gewinne im SLI

Der SLI befindet sich heute im Aufwärtstrend.

Der SLI springt im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 1,23 Prozent auf 2 261,64 Punkte an. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,486 Prozent auf 2 244,91 Punkte an der Kurstafel, nach 2 234,05 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 2 244,91 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 262,58 Punkten verzeichnete.

SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, bei 2 219,80 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.07.2026, betrug der SLI-Kurs 2 288,38 Punkte. Der SLI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 13.10.2025, bei 2 025,36 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 5,14 Prozent. Bei 2 352,31 Punkten markierte der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 915,56 Zähler.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Givaudan (+ 8,08 Prozent auf 3 770,00 CHF), Sandoz (+ 2,08 Prozent auf 72,50 CHF), Zurich Insurance (+ 1,87 Prozent auf 589,60 CHF), Roche (+ 1,81 Prozent auf 366,50 CHF) und Alcon (+ 1,80 Prozent auf 54,40 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Richemont (-0,90 Prozent auf 170,10 CHF), VAT (-0,78 Prozent auf 659,40 CHF), Lindt (-0,51 Prozent auf 7 745,00 CHF), Amrize (-0,36 Prozent auf 30,36 CHF) und Julius Bär (-0,22 Prozent auf 71,60 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die Novartis-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 650 136 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 305,704 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Fokus

Die Swiss Re-Aktie hat mit 10,51 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Mit 7,62 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at