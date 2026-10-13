Novartis Aktie
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
|SLI aktuell
|
13.10.2026 12:27:11
Freundlicher Handel in Zürich: Am Mittag Gewinne im SLI
Der SLI springt im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 1,23 Prozent auf 2 261,64 Punkte an. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,486 Prozent auf 2 244,91 Punkte an der Kurstafel, nach 2 234,05 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 2 244,91 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 262,58 Punkten verzeichnete.
SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, bei 2 219,80 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.07.2026, betrug der SLI-Kurs 2 288,38 Punkte. Der SLI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 13.10.2025, bei 2 025,36 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 5,14 Prozent. Bei 2 352,31 Punkten markierte der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 915,56 Zähler.
SLI-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Givaudan (+ 8,08 Prozent auf 3 770,00 CHF), Sandoz (+ 2,08 Prozent auf 72,50 CHF), Zurich Insurance (+ 1,87 Prozent auf 589,60 CHF), Roche (+ 1,81 Prozent auf 366,50 CHF) und Alcon (+ 1,80 Prozent auf 54,40 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Richemont (-0,90 Prozent auf 170,10 CHF), VAT (-0,78 Prozent auf 659,40 CHF), Lindt (-0,51 Prozent auf 7 745,00 CHF), Amrize (-0,36 Prozent auf 30,36 CHF) und Julius Bär (-0,22 Prozent auf 71,60 CHF).
SLI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Aktuell weist die Novartis-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 650 136 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 305,704 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Fokus
Die Swiss Re-Aktie hat mit 10,51 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Mit 7,62 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Novartis AG
|
15.10.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
15.10.26
|Verluste in Europa: STOXX 50 zeigt sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
15.10.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
15.10.26
|Gute Stimmung in Zürich: SMI zum Handelsstart in Grün (finanzen.at)
|
15.10.26
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Start in der Verlustzone (finanzen.at)
|
14.10.26
|Freundlicher Handel: STOXX 50 schlussendlich in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
14.10.26
|Gute Stimmung in Zürich: SMI klettert zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
14.10.26
|Mittwochshandel in Zürich: SLI schließt in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu Richemont
|15.10.26
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.10.26
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|Richemont Buy
|UBS AG
|15.10.26
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.10.26
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|Richemont Buy
|UBS AG
|15.10.26
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|Richemont Buy
|UBS AG
|05.10.26
|Richemont Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.10.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.09.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.07.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.07.26
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.07.26
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Alcon AG
|59,38
|0,24%
|Amrize
|33,16
|-0,42%
|Givaudan AG
|4 246,00
|0,00%
|Julius Bär
|76,16
|-0,08%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|8 985,00
|-0,11%
|Novartis AG
|134,26
|0,28%
|Partners Group AG
|647,80
|0,09%
|Richemont
|189,30
|0,21%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|408,00
|-0,07%
|Sandoz
|81,48
|-0,29%
|Swiss Re AG
|161,00
|0,19%
|VAT
|667,20
|-0,89%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|655,60
|-0,40%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 299,08
|1,35%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen belasten: ATX schließt deutlich schwächer -- DAX schlussendlich fester -- US-Börsen mit Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich klar im Minus, während der deutsche Leitindex moderat aufwärts tendierte. Die US-Börsen legten im Donnerstagshandel zu. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag tief abwärts.