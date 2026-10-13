Freundlicher Handel in Zürich: Am Nachmittag Gewinne im SPI

Der SPI verbucht im SIX-Handel um 15:39 Uhr Gewinne in Höhe von 0,72 Prozent auf 19 793,44 Punkte. Damit sind die im SPI enthaltenen Werte 2,444 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,636 Prozent auf 19 777,23 Punkte an der Kurstafel, nach 19 652,30 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SPI betrug 19 888,14 Punkte, das Tagestief hingegen 19 777,23 Zähler.

SPI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, bewegte sich der SPI bei 19 454,12 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.07.2026, wies der SPI 20 064,96 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 13.10.2025, stand der SPI noch bei 17 221,53 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8,50 Prozent. Das SPI-Jahreshoch beträgt derzeit 20 636,94 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Zählern verzeichnet.

SPI-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell Givaudan (+ 7,80 Prozent auf 3 760,00 CHF), SHL Telemedicine (+ 6,00 Prozent auf 1,06 CHF), Sulzer (+ 5,63 Prozent auf 169,00 CHF), INTERROLL (+ 5,58 Prozent auf 1 400,00 CHF) und OC Oerlikon (+ 4,11 Prozent auf 5,83 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil ASMALLWORLD (-10,11 Prozent auf 0,80 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (-7,09 Prozent auf 4,98 CHF), Santhera Pharmaceuticals (-6,31 Prozent auf 13,66 CHF), Feintool International (-5,49 Prozent auf 11,20 CHF) und Idorsia (-5,45 Prozent auf 4,16 CHF).

Welche Aktien im SPI das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 777 524 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 313,223 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Fokus

2026 weist die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Die Curatis-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,77 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at