Centiel Aktie

Centiel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MYT7 / ISIN: CH0024666528

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SPI-Performance im Blick 13.10.2026 15:58:32

Freundlicher Handel in Zürich: Am Nachmittag Gewinne im SPI

Freundlicher Handel in Zürich: Am Nachmittag Gewinne im SPI

Der SPI verbucht derzeit Zuwächse.

Der SPI verbucht im SIX-Handel um 15:39 Uhr Gewinne in Höhe von 0,72 Prozent auf 19 793,44 Punkte. Damit sind die im SPI enthaltenen Werte 2,444 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,636 Prozent auf 19 777,23 Punkte an der Kurstafel, nach 19 652,30 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SPI betrug 19 888,14 Punkte, das Tagestief hingegen 19 777,23 Zähler.

SPI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, bewegte sich der SPI bei 19 454,12 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.07.2026, wies der SPI 20 064,96 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 13.10.2025, stand der SPI noch bei 17 221,53 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8,50 Prozent. Das SPI-Jahreshoch beträgt derzeit 20 636,94 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Zählern verzeichnet.

SPI-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell Givaudan (+ 7,80 Prozent auf 3 760,00 CHF), SHL Telemedicine (+ 6,00 Prozent auf 1,06 CHF), Sulzer (+ 5,63 Prozent auf 169,00 CHF), INTERROLL (+ 5,58 Prozent auf 1 400,00 CHF) und OC Oerlikon (+ 4,11 Prozent auf 5,83 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil ASMALLWORLD (-10,11 Prozent auf 0,80 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (-7,09 Prozent auf 4,98 CHF), Santhera Pharmaceuticals (-6,31 Prozent auf 13,66 CHF), Feintool International (-5,49 Prozent auf 11,20 CHF) und Idorsia (-5,45 Prozent auf 4,16 CHF).

Welche Aktien im SPI das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 777 524 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 313,223 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Fokus

2026 weist die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Die Curatis-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,77 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Analysen zu SPI-Aktien
Zur Übersichtsseite
Dividenden der SPI-Unternehmen

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

Nachrichten zu Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)

mehr Nachrichten

Analysen zu Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ASMALLWORLD AG 0,85 -0,58% ASMALLWORLD AG
Barry Callebaut AG (N) 1 125,00 1,26% Barry Callebaut AG (N)
Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) 5,36 -6,29% Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
Curatis AG 18,15 -4,47% Curatis AG
EvoNext Holdings AG 2,60 0,78% EvoNext Holdings AG
Feintool International AG (N) (FIH) 11,80 -0,84% Feintool International AG (N) (FIH)
Givaudan AG 4 075,00 9,16% Givaudan AG
Idorsia AG 4,34 -7,61% Idorsia AG
INTERROLL AG 1 492,00 5,22% INTERROLL AG
OC Oerlikon Corporation AG 6,26 4,16% OC Oerlikon Corporation AG
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 395,80 0,20% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Santhera Pharmaceuticals AG 14,72 -5,64% Santhera Pharmaceuticals AG
SHL Telemedicine 1,06 6,00% SHL Telemedicine
Sulzer AG (N) 185,80 8,59% Sulzer AG (N)
UBS 42,82 -0,05% UBS

Indizes in diesem Artikel

SPI 19 725,15 0,37%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41
10.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.10.26 KW 41: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
09.10.26 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Sorge um Chipbranche: ATX schlussendlich im Plus -- DAX kann Tagesgewinne nicht verteidigen -- US-Börsen in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneins
Während der heimische Markt am Dienstag stärker notierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt seitwärts. Die US-Börsen geben nach. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen