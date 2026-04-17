Kühne + Nagel International Aktie
WKN DE: A0JLZL / ISIN: CH0025238863
|Kursentwicklung
|
17.04.2026 17:58:56
Freundlicher Handel in Zürich: Anleger lassen SLI zum Ende des Freitagshandels steigen
Am Freitag verbuchte der SLI via SIX zum Handelsende ein Plus in Höhe von 2,15 Prozent auf 2 167,65 Punkte. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,137 Prozent auf 2 125,00 Punkte an der Kurstafel, nach 2 122,09 Punkten am Vortag.
Der SLI erreichte heute sein Tagestief bei 2 124,44 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 167,65 Punkten lag.
SLI seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang Gewinne von 3,49 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.03.2026, betrug der SLI-Kurs 2 056,19 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI stand am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, bei 2 173,89 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.04.2025, stand der SLI bei 1 873,20 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,775 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SLI steht derzeit bei 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 915,56 Zählern.
Top- und Flop-Aktien im SLI
Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell VAT (+ 6,09 Prozent auf 592,00 CHF), Straumann (+ 4,79 Prozent auf 92,38 CHF), Sika (+ 4,38 Prozent auf 157,20 CHF), Richemont (+ 4,37 Prozent auf 160,00 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 4,20 Prozent auf 75,48 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen Swisscom (-1,21 Prozent auf 650,50 CHF), Nestlé (+ 0,36 Prozent auf 79,02 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,65 Prozent auf 185,65 CHF), Zurich Insurance (+ 0,76 Prozent auf 559,80 CHF) und Swiss Re (+ 0,80 Prozent auf 131,55 CHF).
SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 6 330 436 Aktien gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 273,251 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Fokus
Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 10,51 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Zurich Insurance-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,75 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Kühne + Nagel International AG (KN)
|
17.04.26
|Freundlicher Handel in Zürich: Anleger lassen SLI zum Ende des Freitagshandels steigen (finanzen.at)
|
17.04.26
|Börse Zürich in Grün: SMI zum Ende des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
|
17.04.26
|Gewinne in Zürich: SLI fester (finanzen.at)
|
17.04.26
|Zuversicht in Zürich: SMI steigt am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
17.04.26
|Freundlicher Handel: SMI legt am Freitagmittag zu (finanzen.at)
|
16.04.26
|Schwacher Handel in Zürich: SMI schließt in der Verlustzone (finanzen.at)
|
16.04.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI schwächelt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
16.04.26
|SMI-Handel aktuell: So entwickelt sich der SMI am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
Analysen zu Kühne + Nagel International AG (KN)
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|81,72
|4,61%
|Amrize
|49,13
|1,47%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|200,90
|0,98%
|Nestlé SA (Nestle)
|85,98
|0,97%
|Richemont
|172,85
|4,54%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|346,14
|2,10%
|Sika AG
|170,25
|4,83%
|Straumann Holding AG
|99,50
|4,74%
|Swiss Re AG
|142,45
|0,42%
|Swisscom AG
|705,00
|-0,70%
|UBS
|37,11
|2,03%
|VAT
|639,40
|6,21%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|606,00
|0,23%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 167,65
|2,15%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: US-Börsen letztich mit starken Gewinnen - teils neue Rekorde -- ATX und DAX gehen klar fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Leitindex stiegen zum Wochenende klar an. Die Wall Street gewann am Freitag an Fahrt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Freitag schwächer.