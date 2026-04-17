Freundlicher Handel in Zürich: Anleger lassen SLI zum Ende des Freitagshandels steigen

Am Freitag verbuchte der SLI via SIX zum Handelsende ein Plus in Höhe von 2,15 Prozent auf 2 167,65 Punkte. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,137 Prozent auf 2 125,00 Punkte an der Kurstafel, nach 2 122,09 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tagestief bei 2 124,44 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 167,65 Punkten lag.

SLI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang Gewinne von 3,49 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.03.2026, betrug der SLI-Kurs 2 056,19 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI stand am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, bei 2 173,89 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.04.2025, stand der SLI bei 1 873,20 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,775 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SLI steht derzeit bei 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 915,56 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell VAT (+ 6,09 Prozent auf 592,00 CHF), Straumann (+ 4,79 Prozent auf 92,38 CHF), Sika (+ 4,38 Prozent auf 157,20 CHF), Richemont (+ 4,37 Prozent auf 160,00 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 4,20 Prozent auf 75,48 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen Swisscom (-1,21 Prozent auf 650,50 CHF), Nestlé (+ 0,36 Prozent auf 79,02 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,65 Prozent auf 185,65 CHF), Zurich Insurance (+ 0,76 Prozent auf 559,80 CHF) und Swiss Re (+ 0,80 Prozent auf 131,55 CHF).

SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 6 330 436 Aktien gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 273,251 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Fokus

Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 10,51 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Zurich Insurance-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,75 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at