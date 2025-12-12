Lindt Aktie
WKN: 870503 / ISIN: CH0010570767
|Marktbericht
|
12.12.2025 09:29:16
Freundlicher Handel in Zürich: Anleger lassen SLI zum Handelsstart steigen
Am Freitag notiert der SLI um 09:11 Uhr via SIX 0,49 Prozent fester bei 2 099,00 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,177 Prozent auf 2 092,38 Punkte an der Kurstafel, nach 2 088,69 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des SLI lag heute bei 2 099,07 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 092,04 Punkten erreichte.
SLI-Performance seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche gewann der SLI bereits um 0,131 Prozent. Der SLI erreichte vor einem Monat, am 12.11.2025, den Stand von 2 085,94 Punkten. Der SLI wies vor drei Monaten, am 12.09.2025, einen Wert von 2 012,47 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 12.12.2024, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 942,61 Punkten.
Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2025 ein Plus von 9,23 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 146,62 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 721,32 Punkten.
SLI-Tops und -Flops
Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell UBS (+ 4,87 Prozent auf 35,12 CHF), Julius Bär (+ 1,82 Prozent auf 61,46 CHF), ams-OSRAM (+ 1,47 Prozent auf 7,61 CHF), Temenos (+ 1,26 Prozent auf 76,50 CHF) und VAT (+ 1,18 Prozent auf 394,50 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen Lonza (-1,26 Prozent auf 517,60 CHF), Sandoz (-0,85 Prozent auf 58,52 CHF), Straumann (-0,59 Prozent auf 95,02 CHF), Nestlé (-0,46 Prozent auf 77,56 CHF) und Lindt (-0,44 Prozent auf 11 390,00 CHF) unter Druck.
Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 1 879 661 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 274,857 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.
KGV und Dividende der SLI-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9,54 erwartet. Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,18 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Weitere Links:
