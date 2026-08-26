Sika Aktie
WKN DE: A2JNV8 / ISIN: CH0418792922
|SMI-Kursentwicklung
|
26.08.2026 12:26:51
Freundlicher Handel in Zürich: Anleger lassen SMI mittags steigen
Am Mittwoch bewegt sich der SMI um 12:08 Uhr via SIX 0,45 Prozent stärker bei 14 590,76 Punkten. Damit kommen die im SMI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,671 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,158 Prozent auf 14 548,30 Punkte an der Kurstafel, nach 14 525,29 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 14 534,91 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 14 605,96 Punkten.
Jahreshoch und Jahrestief des SMI
Seit Beginn der Woche legte der SMI bereits um 0,984 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, einen Stand von 14 327,20 Punkten. Der SMI lag noch vor drei Monaten, am 26.05.2026, bei 13 525,68 Punkten. Der SMI stand vor einem Jahr, am 26.08.2025, bei 12 160,89 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 10,14 Prozent nach oben. Der SMI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 669,51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Punkten erreicht.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI
Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell Holcim (+ 2,81 Prozent auf 73,16 CHF), Amrize (+ 2,72 Prozent auf 36,27 CHF), Richemont (+ 1,92 Prozent auf 190,65 CHF), Sika (+ 1,65 Prozent auf 193,50 CHF) und Givaudan (+ 1,45 Prozent auf 3 369,00 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen Swiss Re (-0,28 Prozent auf 140,15 CHF), Alcon (-0,27 Prozent auf 58,56 CHF), Lonza (-0,27 Prozent auf 592,20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,25 Prozent auf 79,42 CHF) und Swisscom (-0,23 Prozent auf 639,50 CHF).
SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 982 273 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SMI mit einer Marktkapitalisierung von 314,377 Mrd. Euro heraus.
Fundamentaldaten der SMI-Titel im Fokus
Im SMI hat die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Partners Group lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,30 Prozent.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|84,62
|-0,31%
|Alcon AG
|62,52
|-0,22%
|Amrize
|38,62
|2,12%
|Givaudan AG
|3 591,00
|1,67%
|Holcim AG
|78,00
|2,93%
|Lonza AG (N)
|632,40
|-0,13%
|Partners Group AG
|779,60
|1,01%
|Richemont
|203,60
|2,13%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|398,00
|0,00%
|Sika AG
|206,40
|2,23%
|Swiss Re AG
|149,45
|0,74%
|Swisscom AG
|681,50
|-0,07%
|UBS
|46,77
|1,21%
Indizes in diesem Artikel
|SMI
|14 592,02
|0,46%
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