Freundlicher Handel in Zürich: Anleger lassen SMI zum Start des Freitagshandels steigen

Am Freitag bewegt sich der SMI um 09:12 Uhr via SIX 0,29 Prozent höher bei 13 389,07 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,540 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der SMI 0,069 Prozent leichter bei 13 341,62 Punkten, nach 13 350,82 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 13 390,68 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 13 341,62 Punkten verzeichnete.

SMI-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht stieg der SMI bereits um 1,48 Prozent. Vor einem Monat, am 09.12.2025, wies der SMI einen Stand von 12 931,16 Punkten auf. Der SMI verzeichnete vor drei Monaten, am 09.10.2025, den Stand von 12 609,15 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.01.2025, stand der SMI noch bei 11 927,11 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit Logitech (+ 1,91 Prozent auf 77,78 CHF), Richemont (+ 1,35 Prozent auf 176,50 CHF), Holcim (+ 1,29 Prozent auf 80,10 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,88 Prozent auf 59,76 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0,75 Prozent auf 174,75 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Alcon (-1,27 Prozent auf 63,74 CHF), Zurich Insurance (-0,78 Prozent auf 584,80 CHF), Swiss Life (-0,53 Prozent auf 903,60 CHF), Swiss Re (-0,50 Prozent auf 128,45 CHF) und Lonza (-0,43 Prozent auf 549,60 CHF).

Die teuersten SMI-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 899 444 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SMI mit einer Marktkapitalisierung von 289,088 Mrd. Euro heraus.

SMI-Fundamentaldaten im Blick

Die Swiss Re-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten auf. Die Swiss Re-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,34 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at