Freundlicher Handel in Zürich: Anleger lassen SPI am Mittag steigen

Derzeit zeigen sich die Börsianer in Zürich optimistisch.

Um 12:09 Uhr springt der SPI im SIX-Handel um 0,29 Prozent auf 18 636,60 Punkte an. Insgesamt kommt der SPI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,353 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der SPI 0,385 Prozent stärker bei 18 653,96 Punkten, nach 18 582,49 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 18 626,21 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 18 724,51 Einheiten.

SPI-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der SPI bislang ein Plus von 0,428 Prozent. Der SPI lag noch vor einem Monat, am 13.04.2026, bei 18 452,54 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.02.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 18 763,25 Punkten. Der SPI stand vor einem Jahr, am 13.05.2025, bei 16 676,24 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 2,16 Prozent nach oben. Bei 19 309,93 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SPI. Bei 16 847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell EvoNext (+ 15,00 Prozent auf 1,15 CHF), DocMorris (+ 8,02 Prozent auf 7,54 CHF), SHL Telemedicine (+ 7,56 Prozent auf 0,97 CHF), Idorsia (+ 6,74 Prozent auf 4,56 CHF) und Newron PharmaceuticalsAz (+ 6,65 Prozent auf 15,08 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil Adecco SA (-10,98 Prozent auf 16,29 CHF), GAM (-10,26 Prozent auf 0,07 CHF), Adval Tech (-9,55 Prozent auf 36,00 CHF), Schlatter Industries (-5,95 Prozent auf 17,40 CHF) und Swatch (I) (-5,71 Prozent auf 195,55 CHF).

Die teuersten Konzerne im SPI

Im SPI weist die Adecco SA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 2 003 159 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 283,392 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Blick

Die EvoNext-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Unter den Aktien im Index bietet die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at