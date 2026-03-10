Züblin Aktie
WKN DE: A2AFKR / ISIN: CH0312309682
|Marktbericht
|
10.03.2026 17:58:57
Freundlicher Handel in Zürich: Anleger lassen SPI schlussendlich steigen
Am Dienstag gewann der SPI via SIX zum Handelsende 0,88 Prozent auf 18 122,21 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 2,420 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 1,27 Prozent auf 18 192,57 Punkte an der Kurstafel, nach 17 964,17 Punkten am Vortag.
Der SPI erreichte heute sein Tagestief bei 18 067,47 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 290,66 Punkten lag.
So entwickelt sich der SPI seit Jahresbeginn
Der SPI bewegte sich noch vor einem Monat, am 10.02.2026, bei 18 691,34 Punkten. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 10.12.2025, den Stand von 17 761,37 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.03.2025, wies der SPI einen Wert von 17 142,95 Punkten auf.
Seit Jahresbeginn 2026 verlor der Index bereits um 0,658 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SPI bereits bei 19 309,93 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 17 574,72 Zählern markiert.
Gewinner und Verlierer im SPI
Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit Gurit (+ 25,71 Prozent auf 33,00 CHF), Sensirion (+ 17,02 Prozent auf 58,10 CHF), Idorsia (+ 11,60 Prozent auf 4,04 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 10,61 Prozent auf 29,40 CHF) und GAM (+ 7,62 Prozent auf 0,12 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen hingegen Lindt (-10,29 Prozent auf 10 900,00 CHF), Lindt (-8,50 Prozent auf 112 000,00 CHF), MindMaze Therapeutics (-7,16 Prozent auf 0,49 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-4,17 Prozent auf 46,00 CHF) und Barry Callebaut (-3,67 Prozent auf 1 363,00 CHF).
Welche SPI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 6 052 257 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI mit 302,699 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Blick
Die Evolva-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Unter den Aktien im Index präsentiert die Kudelski-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 79,95 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Barry Callebaut AG (N)
|1 479,00
|-1,27%
|Evolva Holding AG
|0,97
|-0,61%
|GAM AG
|0,13
|0,00%
|Gurit Holding AG
|36,20
|27,92%
|Idorsia AG
|4,31
|-2,44%
|Kudelski S.A. (I)
|1,44
|7,46%
|Kuros (Kuros Biosciences)
|31,50
|-1,41%
|Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli)
|122 400,00
|-7,97%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|11 920,00
|-1,49%
|MindMaze Therapeutics
|0,49
|-6,98%
|Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|378,20
|-0,58%
|Sensirion Holding AG
|66,10
|15,76%
|UBS
|33,49
|0,27%
|Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG)
|51,00
|7,14%
Indizes in diesem Artikel
|SPI
|17 958,66
|-0,90%
