Freundlicher Handel in Zürich: Anleger lassen SPI zum Handelsstart steigen

Am Freitagmorgen geht es für den SPI erneut nach oben.

Am Freitag notiert der SPI um 09:09 Uhr via SIX 0,25 Prozent stärker bei 19 068,17 Punkten. Der Börsenwert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,518 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der SPI 0,292 Prozent stärker bei 19 075,77 Punkten, nach 19 020,19 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tagestief bei 19 061,87 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 19 075,77 Punkten lag.

SPI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gewann der SPI bereits um 1,58 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.01.2026, betrug der SPI-Kurs 18 198,72 Punkte. Vor drei Monaten, am 20.11.2025, wurde der SPI mit 17 253,92 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 20.02.2025, betrug der SPI-Kurs 16 993,75 Punkte.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 4,53 Prozent zu Buche. Bei 19 127,18 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SPI. Bei 17 950,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell OC Oerlikon (+ 6,42 Prozent auf 3,98 CHF), Adval Tech (+ 2,86 Prozent auf 36,00 CHF), Sika (+ 2,68 Prozent auf 156,85 CHF), Swatch (N) (+ 2,35 Prozent auf 39,22 CHF) und HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 2,35 Prozent auf 2,18 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen Leclanche (Leclanché SA) (-6,10 Prozent auf 0,10 CHF), Ascom (-5,65 Prozent auf 4,84 CHF), Evolva (-5,17 Prozent auf 0,88 CHF), BVZ (-4,38 Prozent auf 1 310,00 CHF) und SHL Telemedicine (-3,67 Prozent auf 1,05 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SPI auf

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 839 458 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SPI mit 328,259 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Die Kudelski-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 79,95 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

