Freundlicher Handel in Zürich: Börsianer lassen SMI steigen

Das macht das Börsenbarometer in Zürich am Nachmittag.

Um 15:40 Uhr notiert der SMI im SIX-Handel 0,48 Prozent höher bei 10 621,32 Punkten. Damit kommen die im SMI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,177 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,270 Prozent schwächer bei 10 542,53 Punkten in den Mittwochshandel, nach 10 571,03 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SMI betrug 10 621,85 Punkte, das Tagestief hingegen 10 530,51 Zähler.

So entwickelt sich der SMI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der SMI bislang Gewinne von 0,238 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, den Stand von 10 837,59 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.08.2023, lag der SMI noch bei 11 057,32 Punkten. Der SMI lag vor einem Jahr, am 08.11.2022, bei 10 827,04 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 fiel der Index bereits um 3,25 Prozent zurück. Bei 11 616,37 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SMI. Bei 10 251,33 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im SMI

Die Gewinner-Aktien im SMI sind aktuell Lonza (+ 2,17 Prozent auf 338,60 CHF), Richemont (+ 1,44 Prozent auf 112,40 CHF), Sonova (+ 1,35 Prozent auf 224,60 CHF), Partners Group (+ 1,28 Prozent auf 1 028,00 CHF) und Novartis (+ 1,12 Prozent auf 85,12 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen Swiss Life (-5,94 Prozent auf 551,40 CHF), Geberit (-0,55 Prozent auf 456,00 CHF), Nestlé (-0,47 Prozent auf 99,15 CHF), Swiss Re (-0,36 Prozent auf 98,48 CHF) und Swisscom (-0,20 Prozent auf 510,00 CHF).

Welche Aktien im SMI den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 3 673 147 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 268,405 Mrd. Euro.

SMI-Fundamentalkennzahlen im Blick

In diesem Jahr weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,28 Prozent bei der Swiss Re-Aktie an.

Redaktion finanzen.at