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Kursentwicklung 26.05.2026 17:58:55

Freundlicher Handel in Zürich: Börsianer lassen SPI zum Handelsende steigen

Freundlicher Handel in Zürich: Börsianer lassen SPI zum Handelsende steigen

Der SPI gewann schlussendlich an Wert.

Am Dienstag gewann der SPI via SIX zum Handelsschluss 0,23 Prozent auf 19 096,53 Punkte. An der Börse sind die im SPI enthaltenen Werte damit 2,427 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der SPI 0,801 Prozent fester bei 19 204,69 Punkten, nach 19 052,12 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SPI betrug 19 222,59 Punkte, das Tagestief hingegen 19 096,53 Zähler.

So bewegt sich der SPI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, einen Stand von 18 597,51 Punkten. Der SPI verzeichnete vor drei Monaten, am 26.02.2026, den Stand von 19 151,61 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.05.2025, erreichte der SPI einen Wert von 16 950,37 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 4,68 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SPI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 19 309,93 Punkten. Bei 16 847,58 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit LEM (+ 24,85 Prozent auf 409,50 CHF), Xlife Sciences (+ 12,26 Prozent auf 23,80 CHF), lastminutecom (+ 8,40 Prozent auf 12,90 CHF), SKAN (+ 5,22 Prozent auf 49,40 CHF) und DOTTIKON ES (+ 4,82 Prozent auf 380,50 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil MindMaze Therapeutics (-8,43 Prozent auf 0,41 CHF), GAM (-5,60 Prozent auf 0,06 CHF), Edisun Power Europe (-4,12 Prozent auf 65,20 CHF), ams-OSRAM (-3,22 Prozent auf 22,26 CHF) und AEVIS VICTORIA SA (-2,96 Prozent auf 13,10 CHF).

SPI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 4 633 677 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 295,926 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Fokus

Die EvoNext-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Im Index bietet die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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AEVIS VICTORIA SA 14,60 0,69% AEVIS VICTORIA SA
ams-OSRAM AG 24,30 -6,18% ams-OSRAM AG
Curatis AG 24,40 2,09% Curatis AG
DOTTIKON ES HOLDING AG 416,00 2,46% DOTTIKON ES HOLDING AG
Edisun Power Europe AG 65,20 -4,12% Edisun Power Europe AG
EvoNext Holdings AG 1,37 -2,14% EvoNext Holdings AG
GAM AG 0,06 -3,85% GAM AG
lastminute.com N.V. 13,20 0,76% lastminute.com N.V.
LEM S.A. 447,50 21,44% LEM S.A.
MindMaze Therapeutics 0,44 -12,00% MindMaze Therapeutics
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 367,40 -2,86% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Romande Energie S.A. 54,00 0,93% Romande Energie S.A.
SKAN 49,40 5,22% SKAN
UBS 40,79 -2,65% UBS
Xlife Sciences AG 23,80 12,26% Xlife Sciences AG

Indizes in diesem Artikel

SPI 19 096,53 0,23%

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