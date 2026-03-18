Freundlicher Handel in Zürich: Börsianer lassen SPI zum Handelsstart steigen

Um 09:09 Uhr legt der SPI im SIX-Handel um 0,09 Prozent auf 18 058,65 Punkte zu. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,363 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,055 Prozent auf 18 051,64 Punkte an der Kurstafel, nach 18 041,64 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 18 051,64 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 18 066,21 Einheiten.

So entwickelt sich der SPI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang einen Gewinn von 1,03 Prozent. Vor einem Monat, am 18.02.2026, stand der SPI noch bei 19 035,90 Punkten. Der SPI lag noch vor drei Monaten, am 18.12.2025, bei 18 054,91 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.03.2025, wies der SPI einen Stand von 17 287,01 Punkten auf.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,01 Prozent zurück. In diesem Jahr schaffte es der SPI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 19 309,93 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 17 574,72 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit MindMaze Therapeutics (+ 15,29 Prozent auf 0,49 CHF), Evolva (+ 10,71 Prozent auf 0,93 CHF), StarragTornos (+ 4,66 Prozent auf 33,70 CHF), HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 4,01 Prozent auf 3,12 CHF) und Bellevue (+ 3,37 Prozent auf 9,20 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil Curatis (-10,46 Prozent auf 21,40 CHF), Addex Therapeutics (-7,73 Prozent auf 0,04 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-5,17 Prozent auf 0,11 CHF), Feintool International (-5,10 Prozent auf 9,30 CHF) und Logitech (-4,46 Prozent auf 72,36 CHF).

Die teuersten SPI-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 149 888 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 291,709 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Fokus

Im SPI weist die Evolva-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index bietet die Kudelski-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 79,95 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at