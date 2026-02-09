Züblin Aktie
|Marktbericht
|
09.02.2026 09:29:26
Freundlicher Handel in Zürich: Börsianer lassen SPI zum Start steigen
Am Montag tendiert der SPI um 09:09 Uhr via SIX 0,19 Prozent höher bei 18 674,39 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,459 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,018 Prozent auf 18 641,45 Punkte an der Kurstafel, nach 18 638,05 Punkten am Vortag.
Der SPI erreichte heute sein Tagestief bei 18 641,45 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 674,39 Punkten lag.
So entwickelt sich der SPI seit Jahresbeginn
Der SPI bewegte sich noch vor einem Monat, am 09.01.2026, bei 18 502,97 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, den Wert von 16 974,56 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, stand der SPI bei 16 709,95 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 2,37 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SPI bereits bei 18 708,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 17 950,56 Zählern markiert.
Gewinner und Verlierer im SPI
Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit GAM (+ 10,32 Prozent auf 0,14 CHF), Adecco SA (+ 4,97 Prozent auf 24,08 CHF), SoftwareONE (+ 4,94 Prozent auf 7,34 CHF), lastminutecom (+ 3,70 Prozent auf 15,40 CHF) und LEM (+ 3,52 Prozent auf 338,50 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen hingegen Perrot Duval SA (-17,65 Prozent auf 42,00 CHF), Highlight Event and Entertainment (-9,93 Prozent auf 6,35 CHF), Curatis (-8,81 Prozent auf 15,00 CHF), SHL Telemedicine (-8,64 Prozent auf 1,01 CHF) und Züblin (Zueblin Immobilien (-7,26 Prozent auf 46,00 CHF).
Welche SPI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Im SPI ist die Novartis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 261 684 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI mit 316,650 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Blick
Die Evolva-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Unter den Aktien im Index präsentiert die Kudelski-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 79,95 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
