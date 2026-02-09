Züblin Aktie

Züblin für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AFKR / ISIN: CH0312309682

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Marktbericht 09.02.2026 09:29:26

Freundlicher Handel in Zürich: Börsianer lassen SPI zum Start steigen

Freundlicher Handel in Zürich: Börsianer lassen SPI zum Start steigen

Der SPI hält an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Am Montag tendiert der SPI um 09:09 Uhr via SIX 0,19 Prozent höher bei 18 674,39 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,459 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,018 Prozent auf 18 641,45 Punkte an der Kurstafel, nach 18 638,05 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tagestief bei 18 641,45 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 674,39 Punkten lag.

So entwickelt sich der SPI seit Jahresbeginn

Der SPI bewegte sich noch vor einem Monat, am 09.01.2026, bei 18 502,97 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, den Wert von 16 974,56 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, stand der SPI bei 16 709,95 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 2,37 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SPI bereits bei 18 708,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 17 950,56 Zählern markiert.

Gewinner und Verlierer im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit GAM (+ 10,32 Prozent auf 0,14 CHF), Adecco SA (+ 4,97 Prozent auf 24,08 CHF), SoftwareONE (+ 4,94 Prozent auf 7,34 CHF), lastminutecom (+ 3,70 Prozent auf 15,40 CHF) und LEM (+ 3,52 Prozent auf 338,50 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen hingegen Perrot Duval SA (-17,65 Prozent auf 42,00 CHF), Highlight Event and Entertainment (-9,93 Prozent auf 6,35 CHF), Curatis (-8,81 Prozent auf 15,00 CHF), SHL Telemedicine (-8,64 Prozent auf 1,01 CHF) und Züblin (Zueblin Immobilien (-7,26 Prozent auf 46,00 CHF).

Welche SPI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SPI ist die Novartis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 261 684 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI mit 316,650 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Blick

Die Evolva-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Unter den Aktien im Index präsentiert die Kudelski-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 79,95 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Dividenden der SPI-Unternehmen
Analysen zu SPI-Aktien

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

Nachrichten zu Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG)

mehr Nachrichten

Analysen zu Novartis AG

mehr Analysen
06.02.26 Novartis Neutral UBS AG
05.02.26 Novartis Buy Deutsche Bank AG
04.02.26 Novartis Neutral UBS AG
04.02.26 Novartis Sell Goldman Sachs Group Inc.
04.02.26 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Adecco SA 25,58 2,16% Adecco SA
Curatis AG 15,00 -8,81% Curatis AG
Evolva Holding AG 0,85 0,95% Evolva Holding AG
GAM AG 0,13 -2,20% GAM AG
Highlight Event and Entertainment AG 7,30 5,80% Highlight Event and Entertainment AG
Kudelski S.A. (I) 1,31 1,16% Kudelski S.A. (I)
lastminute.com N.V. 16,40 1,23% lastminute.com N.V.
LEM S.A. 357,50 12,42% LEM S.A.
Novartis AG 131,60 -0,23% Novartis AG
Perrot Duval SA 42,00 -17,65% Perrot Duval SA
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 394,20 -0,81% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
SHL Telemedicine 1,09 -0,91% SHL Telemedicine
SoftwareONE 7,16 2,36% SoftwareONE
Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG) 53,50 3,88% Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG)

Indizes in diesem Artikel

SPI 18 651,85 0,07%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX legt zu -- DAX etwas fester -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei erklimmt neues Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen