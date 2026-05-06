Freundlicher Handel in Zürich: Das macht der SMI aktuell

Am Mittwoch tendiert der SMI um 15:40 Uhr via SIX 1,79 Prozent stärker bei 13 285,71 Punkten. An der Börse sind die im SMI enthaltenen Werte damit 1,539 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 1,02 Prozent auf 13 185,86 Punkte an der Kurstafel, nach 13 052,17 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 13 167,29 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 13 375,75 Einheiten.

So bewegt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den SMI bereits um 1,06 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, wies der SMI einen Wert von 12 981,97 Punkten auf. Der SMI wies vor drei Monaten, am 06.02.2026, einen Stand von 13 503,06 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 06.05.2025, stand der SMI bei 12 230,58 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 0,290 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der SMI bislang 14 063,53 Punkte. Bei 12 053,51 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

SMI-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Richemont (+ 5,86 Prozent auf 155,30 CHF), Holcim (+ 4,00 Prozent auf 73,92 CHF), Sika (+ 3,77 Prozent auf 147,15 CHF), Kühne + Nagel International (+ 3,24 Prozent auf 179,85 CHF) und Swiss Re (+ 2,93 Prozent auf 128,40 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Alcon (-12,33 Prozent auf 51,04 CHF), Logitech (-5,04 Prozent auf 76,10 CHF), Swisscom (+ 0,75 Prozent auf 674,00 CHF), Lonza (+ 0,92 Prozent auf 494,70 CHF) und Nestlé (+ 0,95 Prozent auf 78,31 CHF) unter Druck.

SMI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 3 879 135 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SMI mit 274,995 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

SMI-Fundamentalkennzahlen

Unter den SMI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Zurich Insurance-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,01 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at