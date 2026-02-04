Alcon Aktie
Freundlicher Handel in Zürich: Das macht der SMI mittags
Am Mittwoch notiert der SMI um 12:10 Uhr via SIX 0,36 Prozent stärker bei 13 420,89 Punkten. Damit sind die im SMI enthaltenen Werte 1,578 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0,270 Prozent auf 13 336,51 Punkte an der Kurstafel, nach 13 372,58 Punkten am Vortag.
Der SMI erreichte heute sein Tagestief bei 13 291,38 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 13 428,03 Punkten lag.
So entwickelt sich der SMI seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht ging es für den SMI bereits um 1,80 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2025, wurde der SMI mit einer Bewertung von 13 267,48 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 04.11.2025, wies der SMI 12 306,89 Punkte auf. Der SMI wies vor einem Jahr, am 04.02.2025, einen Wert von 12 475,49 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1,31 Prozent aufwärts. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 13 528,67 Punkten. 12 941,92 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI
Die Top-Aktien im SMI sind derzeit Swiss Re (+ 3,27 Prozent auf 127,95 CHF), Kühne + Nagel International (+ 2,77 Prozent auf 183,40 CHF), Givaudan (+ 2,70 Prozent auf 3 039,00 CHF), Swisscom (+ 2,59 Prozent auf 653,00 CHF) und Sika (+ 2,55 Prozent auf 155,10 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Holcim (-5,26 Prozent auf 77,78 CHF), UBS (-4,10 Prozent auf 35,58 CHF), Novartis (-1,15 Prozent auf 115,54 CHF), Lonza (+ 0,27 Prozent auf 523,20 CHF) und Alcon (+ 0,43 Prozent auf 60,74 CHF).
SMI-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 097 586 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 307,240 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert aus.
Dieses KGV weisen die SMI-Titel auf
Unter den SMI-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,65 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
