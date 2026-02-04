Alcon Aktie

Alcon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PDXE / ISIN: CH0432492467

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance 04.02.2026 12:27:28

Freundlicher Handel in Zürich: Das macht der SMI mittags

Freundlicher Handel in Zürich: Das macht der SMI mittags

Der SMI verzeichnet heute Kursanstiege.

Am Mittwoch notiert der SMI um 12:10 Uhr via SIX 0,36 Prozent stärker bei 13 420,89 Punkten. Damit sind die im SMI enthaltenen Werte 1,578 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0,270 Prozent auf 13 336,51 Punkte an der Kurstafel, nach 13 372,58 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tagestief bei 13 291,38 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 13 428,03 Punkten lag.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den SMI bereits um 1,80 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2025, wurde der SMI mit einer Bewertung von 13 267,48 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 04.11.2025, wies der SMI 12 306,89 Punkte auf. Der SMI wies vor einem Jahr, am 04.02.2025, einen Wert von 12 475,49 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1,31 Prozent aufwärts. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 13 528,67 Punkten. 12 941,92 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind derzeit Swiss Re (+ 3,27 Prozent auf 127,95 CHF), Kühne + Nagel International (+ 2,77 Prozent auf 183,40 CHF), Givaudan (+ 2,70 Prozent auf 3 039,00 CHF), Swisscom (+ 2,59 Prozent auf 653,00 CHF) und Sika (+ 2,55 Prozent auf 155,10 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Holcim (-5,26 Prozent auf 77,78 CHF), UBS (-4,10 Prozent auf 35,58 CHF), Novartis (-1,15 Prozent auf 115,54 CHF), Lonza (+ 0,27 Prozent auf 523,20 CHF) und Alcon (+ 0,43 Prozent auf 60,74 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 097 586 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 307,240 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die SMI-Titel auf

Unter den SMI-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,65 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle SMI-Werte
Zur Übersichtsseite
Generalversammlungs-Kalender der SMI-Unternehmen

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu Alcon AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Alcon AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 72,32 -1,01% ABB (Asea Brown Boveri)
Alcon AG 66,30 -0,87% Alcon AG
Givaudan AG 3 356,00 -0,12% Givaudan AG
Holcim AG 80,68 -1,71% Holcim AG
Kühne + Nagel International AG (KN) 204,60 6,56% Kühne + Nagel International AG (KN)
Lonza AG (N) 563,60 -1,40% Lonza AG (N)
Novartis AG 129,40 0,19% Novartis AG
Roche AG (Genussschein) 358,70 -0,53% Roche AG (Genussschein)
Sika AG 167,55 -0,86% Sika AG
Swiss Re AG 138,35 -0,07% Swiss Re AG
Swisscom AG 720,00 -0,35% Swisscom AG
UBS 37,18 -2,34% UBS

Indizes in diesem Artikel

SMI 13 466,04 -0,31%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

EZB-Zinsentscheid im Blick: ATX und DAX schließen schwächer -- US-Börsen schließen tiefer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt steckten am Donnerstag Verluste ein. An den US-Börsen dominierten die Verkäufer. Die Börsen in Fernost wiesen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen