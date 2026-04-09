Freundlicher Handel in Zürich: Schlussendlich Pluszeichen im SPI

Am Donnerstag kletterte der SPI via SIX zum Handelsende um 0,32 Prozent auf 18 377,07 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,283 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,189 Prozent stärker bei 18 353,35 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 18 318,69 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 18 223,83 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 377,07 Zählern.

SPI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht stieg der SPI bereits um 1,39 Prozent. Vor einem Monat, am 09.03.2026, wies der SPI einen Stand von 17 964,17 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 09.01.2026, wies der SPI einen Wert von 18 502,97 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 09.04.2025, wurde der SPI mit einer Bewertung von 14 604,46 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,739 Prozent aufwärts. Das SPI-Jahreshoch liegt derzeit bei 19 309,93 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 847,58 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell GAM (+ 12,47 Prozent auf 0,11 CHF), Addex Therapeutics (+ 8,18 Prozent auf 0,05 CHF), ams-OSRAM (+ 7,91 Prozent auf 9,89 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 7,52 Prozent auf 15,72 CHF) und ASMALLWORLD (+ 5,79 Prozent auf 0,64 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen MindMaze Therapeutics (-12,65 Prozent auf 0,29 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-5,45 Prozent auf 0,10 CHF), SHL Telemedicine (-4,76 Prozent auf 1,00 CHF), Ascom (-4,25 Prozent auf 5,41 CHF) und TX Group (-4,00 Prozent auf 134,40 CHF).

SPI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 4 375 625 Aktien gehandelt. Im SPI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 276,294 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Die Curatis-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at