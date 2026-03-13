Freundlicher Handel in Zürich: SLI am Freitagnachmittag mit grünem Vorzeichen

Der SLI befindet sich am fünften Tag der Woche im Aufwärtstrend.

Am Freitag bewegt sich der SLI um 15:41 Uhr via SIX 0,25 Prozent höher bei 2 043,26 Punkten. In den Freitagshandel ging der SLI 0,491 Prozent tiefer bei 2 028,11 Punkten, nach 2 038,12 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 049,28 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 014,47 Zählern.

SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SLI bislang ein Minus von 0,342 Prozent. Der SLI lag noch vor einem Monat, am 13.02.2026, bei 2 157,03 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, erreichte der SLI einen Wert von 2 087,68 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.03.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 074,55 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 5,01 Prozent abwärts. Der SLI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 223,32 Punkten. Bei 2 014,47 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SLI-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Kühne + Nagel International (+ 1,58 Prozent auf 173,25 CHF), Roche (+ 1,32 Prozent auf 322,40 CHF), Partners Group (+ 1,24 Prozent auf 817,00 CHF), Swisscom (+ 1,13 Prozent auf 718,50 CHF) und Novartis (+ 1,13 Prozent auf 122,20 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Amrize (-2,31 Prozent auf 43,61 CHF), Sika (-1,90 Prozent auf 134,55 CHF), VAT (-1,51 Prozent auf 507,40 CHF), Julius Bär (-1,48 Prozent auf 59,82 CHF) und Galderma (-1,36 Prozent auf 144,90 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 2 244 878 Aktien gehandelt. Mit 280,267 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,21 erwartet. Die Zurich Insurance-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,14 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at