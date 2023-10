Freundlicher Handel in Zürich: SLI am Freitagnachmittag mit Kursplus

Um 15:42 Uhr geht es im SLI im SIX-Handel um 0,10 Prozent nach oben auf 1 614,91 Punkte. In den Handel ging der SLI 0,371 Prozent schwächer bei 1 607,34 Punkten, nach 1 613,33 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag heute bei 1 607,34 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 1 621,45 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn sank der SLI bereits um 0,291 Prozent. Vor einem Monat, am 27.09.2023, stand der SLI noch bei 1 698,17 Punkten. Der SLI verzeichnete vor drei Monaten, am 27.07.2023, den Stand von 1 799,89 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.10.2022, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 622,51 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 fiel der Index bereits um 3,94 Prozent zurück. In diesem Jahr markierte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 1 810,36 Punkten. Bei 1 599,02 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Heutige Tops und Flops im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Givaudan (+ 4,02 Prozent auf 3 027,00 CHF), Logitech (+ 2,17 Prozent auf 69,82 CHF), Sika (+ 1,80 Prozent auf 215,00 CHF), Straumann (+ 1,63 Prozent auf 102,90 CHF) und Swatch (I) (+ 1,37 Prozent auf 229,60 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil ams (-2,52 Prozent auf 3,17 CHF), Nestlé (-1,07 Prozent auf 97,82 CHF), Holcim (-0,96 Prozent auf 55,50 CHF), Temenos (-0,79 Prozent auf 62,62 CHF) und Novartis (-0,76 Prozent auf 84,44 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 535 030 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie nimmt im SLI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 268,453 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der SLI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,67 zu Buche schlagen. Die Swiss Re-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,46 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at