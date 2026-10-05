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WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716

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Kursverlauf 05.10.2026 12:26:45

Freundlicher Handel in Zürich: SLI am Mittag fester

Freundlicher Handel in Zürich: SLI am Mittag fester

Der SLI notiert am Montag im Plus.

Am Montag tendiert der SLI um 12:10 Uhr via SIX 0,40 Prozent stärker bei 2 219,52 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,250 Prozent stärker bei 2 216,17 Punkten, nach 2 210,64 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Montag sein Tagestief bei 2 209,99 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 225,63 Punkten lag.

So bewegt sich der SLI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, bei 2 299,48 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, bei 2 313,18 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, wies der SLI 2 027,43 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3,19 Prozent nach oben. Das SLI-Jahreshoch beträgt derzeit 2 352,31 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Punkten registriert.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell Julius Bär (+ 1,43 Prozent auf 73,68 CHF), Straumann (+ 1,36 Prozent auf 91,02 CHF), Galderma (+ 1,25 Prozent auf 162,55 CHF), Givaudan (+ 1,22 Prozent auf 3 401,00 CHF) und Sonova (+ 1,13 Prozent auf 251,20 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-1,15 Prozent auf 80,96 CHF), Lindt (-0,66 Prozent auf 7 490,00 CHF), Geberit (-0,59 Prozent auf 534,80 CHF), Sika (-0,57 Prozent auf 182,75 CHF) und Logitech (-0,56 Prozent auf 85,92 CHF).

SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 895 588 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 296,513 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Blick

Unter den SLI-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,67 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Amrize 32,88 -0,60% Amrize
Galderma 174,40 1,01% Galderma
Geberit AG (N) 571,80 -1,14% Geberit AG (N)
Givaudan AG 3 624,00 0,30% Givaudan AG
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