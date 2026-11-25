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25.11.2026 12:26:53
Freundlicher Handel in Zürich: SLI am Mittag mit positivem Vorzeichen
Am Mittwoch tendiert der SLI um 12:09 Uhr via SIX 0,78 Prozent stärker bei 2 379,85 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,800 Prozent höher bei 2 380,30 Punkten in den Handel, nach 2 361,40 Punkten am Vortag.
Der SLI verzeichnete bei 2 387,32 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 2 373,40 Einheiten.
SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche kletterte der SLI bereits um 1,59 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2 325,30 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 25.08.2026, wurde der SLI auf 2 324,19 Punkte taxiert. Der SLI lag noch vor einem Jahr, am 25.11.2025, bei 2 062,45 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 10,64 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 443,50 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 915,56 Zählern.
SLI-Top-Flop-Aktien
Die Top-Aktien im SLI sind derzeit Amrize (+ 2,59 Prozent auf 34,92 CHF), Holcim (+ 2,21 Prozent auf 74,90 CHF), Sika (+ 2,16 Prozent auf 188,90 CHF), Galderma (+ 1,94 Prozent auf 186,85 CHF) und Geberit (+ 1,85 Prozent auf 594,60 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen derweil Swisscom (-1,05 Prozent auf 706,50 CHF), VAT (-0,80 Prozent auf 485,10 CHF), Kühne + Nagel International (-0,51 Prozent auf 216,50 CHF), SGS SA (-0,39 Prozent auf 101,75 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,34 Prozent auf 65,22 CHF) unter Druck.
Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 313 085 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 347,723 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentaldaten der SLI-Aktien
Die Julius Bär-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Im Index weist die Partners Group-Aktie mit 7,36 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|71,62
|-0,64%
|Amrize
|38,31
|2,16%
|Galderma
|205,00
|2,14%
|Geberit AG (N)
|652,20
|2,10%
|Holcim AG
|82,30
|1,98%
|Julius Bär
|69,22
|0,73%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|237,60
|0,08%
|Partners Group AG
|693,60
|0,06%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|446,37
|0,35%
|SGS SA
|111,60
|-0,40%
|Sika AG
|207,30
|2,12%
|Swisscom AG
|774,00
|-1,02%
|UBS
|41,33
|0,58%
|VAT
|531,60
|-1,52%
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|0,72%