VAT Aktie
WKN DE: A2AGGY / ISIN: CH0311864901
|SLI aktuell
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29.09.2026 09:28:52
Freundlicher Handel in Zürich: SLI beginnt Sitzung mit Gewinnen
Der SLI springt im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,09 Prozent auf 2 248,83 Punkte an. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,172 Prozent auf 2 250,72 Punkte an der Kurstafel, nach 2 246,86 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 2 248,83 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 252,61 Punkten verzeichnete.
SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, bei 2 312,04 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.06.2026, betrug der SLI-Kurs 2 275,35 Punkte. Der SLI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 29.09.2025, bei 1 966,61 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 4,55 Prozent. Bei 2 352,31 Punkten markierte der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 915,56 Zähler.
SLI-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Julius Bär (+ 7,18 Prozent auf 76,74 CHF), VAT (+ 2,11 Prozent auf 667,80 CHF), Logitech (+ 1,74 Prozent auf 84,30 CHF), Richemont (+ 1,39 Prozent auf 174,65 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,38 Prozent auf 80,88 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Lindt (-8,25 Prozent auf 7 840,00 CHF), Straumann (-2,45 Prozent auf 94,08 CHF), Lonza (-0,79 Prozent auf 579,60 CHF), Swiss Re (-0,63 Prozent auf 142,00 CHF) und Swisscom (-0,63 Prozent auf 635,00 CHF).
SLI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 134 944 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 302,832 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Fokus
Die Swiss Re-Aktie hat mit 10,48 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Mit 7,63 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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|12.03.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|12.03.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.03.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
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|Barclays Capital
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|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|09.03.26
|Roche Overweight
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|10.02.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|09.03.26
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|02.02.26
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|27.01.26
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|Jefferies & Company Inc.
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|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.03.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|09.03.26
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|85,80
|1,32%
|Amrize
|33,49
|-0,06%
|Julius Bär
|81,48
|7,24%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|8 420,00
|-7,12%
|Logitech S.A.
|89,84
|1,77%
|Lonza AG (N)
|620,40
|0,65%
|Partners Group AG
|628,00
|-1,47%
|Richemont
|185,75
|1,61%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|374,03
|-0,35%
|Straumann Holding AG
|99,80
|-2,68%
|Swiss Re AG
|148,85
|-1,75%
|Swisscom AG
|673,50
|-0,59%
|UBS
|43,21
|1,29%
|VAT
|709,00
|2,22%
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