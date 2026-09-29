Freundlicher Handel in Zürich: SLI beginnt Sitzung mit Gewinnen

Der SLI behält sein positives Vorzeichen auch derzeit.

Der SLI springt im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,09 Prozent auf 2 248,83 Punkte an. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,172 Prozent auf 2 250,72 Punkte an der Kurstafel, nach 2 246,86 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 2 248,83 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 252,61 Punkten verzeichnete.

SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, bei 2 312,04 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.06.2026, betrug der SLI-Kurs 2 275,35 Punkte. Der SLI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 29.09.2025, bei 1 966,61 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 4,55 Prozent. Bei 2 352,31 Punkten markierte der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 915,56 Zähler.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Julius Bär (+ 7,18 Prozent auf 76,74 CHF), VAT (+ 2,11 Prozent auf 667,80 CHF), Logitech (+ 1,74 Prozent auf 84,30 CHF), Richemont (+ 1,39 Prozent auf 174,65 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,38 Prozent auf 80,88 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Lindt (-8,25 Prozent auf 7 840,00 CHF), Straumann (-2,45 Prozent auf 94,08 CHF), Lonza (-0,79 Prozent auf 579,60 CHF), Swiss Re (-0,63 Prozent auf 142,00 CHF) und Swisscom (-0,63 Prozent auf 635,00 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 134 944 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 302,832 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Fokus

Die Swiss Re-Aktie hat mit 10,48 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Mit 7,63 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at