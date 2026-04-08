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Marktbericht 08.04.2026 17:58:35

Freundlicher Handel in Zürich: SLI bewegt schlussendlich im Plus

Freundlicher Handel in Zürich: SLI bewegt schlussendlich im Plus

So performte der SLI am dritten Tag der Woche zum Handelsschluss.

Am Mittwoch gewann der SLI via SIX zum Handelsschluss 2,85 Prozent auf 2 096,51 Punkte. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 4,03 Prozent auf 2 120,53 Punkte an der Kurstafel, nach 2 038,33 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 2 069,58 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 121,98 Punkten verzeichnete.

SLI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 1,27 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI notierte am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, bei 2 078,08 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.01.2026, wies der SLI einen Stand von 2 165,07 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 08.04.2025, wies der SLI einen Wert von 1 823,98 Punkten auf.

Der Index sank seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,53 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 223,32 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 7,98 Prozent auf 70,10 CHF), Richemont (+ 7,90 Prozent auf 151,60 CHF), VAT (+ 7,81 Prozent auf 519,00 CHF), Holcim (+ 6,77 Prozent auf 69,98 CHF) und Sika (+ 5,78 Prozent auf 136,30 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Kühne + Nagel International (+ 0,08 Prozent auf 183,25 CHF), Helvetia Baloise (+ 0,19 Prozent auf 208,80 CHF), Swiss Re (+ 0,23 Prozent auf 132,60 CHF), Swisscom (+ 0,52 Prozent auf 674,00 CHF) und Nestlé (+ 0,65 Prozent auf 78,75 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 8 443 197 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 274,530 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die SLI-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,33 zu Buche schlagen. Die Zurich Insurance-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,80 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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ABB (Asea Brown Boveri) 76,12 -0,03% ABB (Asea Brown Boveri)
Amrize 48,46 -0,51% Amrize
Helvetia Baloise Holding AG 229,60 1,32% Helvetia Baloise Holding AG
Holcim AG 75,46 -0,63% Holcim AG
Kühne + Nagel International AG (KN) 199,45 0,30% Kühne + Nagel International AG (KN)
Nestlé SA (Nestle) 85,11 -0,60% Nestlé SA (Nestle)
Richemont 163,55 -0,30% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 337,00 -1,30% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sika AG 148,15 0,17% Sika AG
Swiss Re AG 144,50 -0,14% Swiss Re AG
Swisscom AG 735,00 0,68% Swisscom AG
UBS 35,04 -0,96% UBS
VAT 569,40 1,21% VAT
Zurich Insurance AG (Zürich) 616,80 0,95% Zurich Insurance AG (Zürich)

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SLI 2 093,50 -0,14%

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