Kühne + Nagel International Aktie
WKN DE: A0JLZL / ISIN: CH0025238863
|Marktbericht
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08.04.2026 17:58:35
Freundlicher Handel in Zürich: SLI bewegt schlussendlich im Plus
Am Mittwoch gewann der SLI via SIX zum Handelsschluss 2,85 Prozent auf 2 096,51 Punkte. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 4,03 Prozent auf 2 120,53 Punkte an der Kurstafel, nach 2 038,33 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 2 069,58 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 121,98 Punkten verzeichnete.
SLI auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 1,27 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI notierte am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, bei 2 078,08 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.01.2026, wies der SLI einen Stand von 2 165,07 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 08.04.2025, wies der SLI einen Wert von 1 823,98 Punkten auf.
Der Index sank seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,53 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 223,32 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI
Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 7,98 Prozent auf 70,10 CHF), Richemont (+ 7,90 Prozent auf 151,60 CHF), VAT (+ 7,81 Prozent auf 519,00 CHF), Holcim (+ 6,77 Prozent auf 69,98 CHF) und Sika (+ 5,78 Prozent auf 136,30 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Kühne + Nagel International (+ 0,08 Prozent auf 183,25 CHF), Helvetia Baloise (+ 0,19 Prozent auf 208,80 CHF), Swiss Re (+ 0,23 Prozent auf 132,60 CHF), Swisscom (+ 0,52 Prozent auf 674,00 CHF) und Nestlé (+ 0,65 Prozent auf 78,75 CHF).
Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 8 443 197 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 274,530 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dieses KGV weisen die SLI-Mitglieder auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,33 zu Buche schlagen. Die Zurich Insurance-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,80 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Kühne + Nagel International AG (KN)
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|76,12
|-0,03%
|Amrize
|48,46
|-0,51%
|Helvetia Baloise Holding AG
|229,60
|1,32%
|Holcim AG
|75,46
|-0,63%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|199,45
|0,30%
|Nestlé SA (Nestle)
|85,11
|-0,60%
|Richemont
|163,55
|-0,30%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|337,00
|-1,30%
|Sika AG
|148,15
|0,17%
|Swiss Re AG
|144,50
|-0,14%
|Swisscom AG
|735,00
|0,68%
|UBS
|35,04
|-0,96%
|VAT
|569,40
|1,21%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|616,80
|0,95%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 093,50
|-0,14%