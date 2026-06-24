Freundlicher Handel in Zürich: SLI bewegt sich zum Start des Mittwochshandels im Plus

Der SLI setzt seinen Aufwärtstrend auch derzeit fort und verbucht erneut Gewinne.

Um 09:13 Uhr erhöht sich der SLI im SIX-Handel um 0,17 Prozent auf 2 235,14 Punkte. In den Handel ging der SLI 0,017 Prozent fester bei 2 231,61 Punkten, nach 2 231,24 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 235,24 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 2 230,86 Einheiten.

SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der SLI bislang ein Plus von 1,04 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, bei 2 144,98 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.03.2026, erreichte der SLI einen Wert von 1 992,72 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.06.2025, wurde der SLI auf 1 960,46 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 3,91 Prozent aufwärts. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 235,24 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Punkten registriert.

Die Tops und Flops im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell Richemont (+ 2,41 Prozent auf 182,65 CHF), VAT (+ 2,09 Prozent auf 682,80 CHF), Alcon (+ 1,91 Prozent auf 54,30 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,79 Prozent auf 187,25 CHF) und Givaudan (+ 1,43 Prozent auf 3 325,00 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Holcim (-2,16 Prozent auf 74,20 CHF), UBS (-1,17 Prozent auf 40,40 CHF), Amrize (-1,06 Prozent auf 42,85 CHF), Partners Group (-0,89 Prozent auf 648,00 CHF) und Julius Bär (-0,76 Prozent auf 65,60 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SLI

Das Handelsvolumen der Nestlé-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 203 454 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 274,928 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Mitglieder

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 9,54 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,17 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at