Kühne + Nagel International Aktie
WKN DE: A0JLZL / ISIN: CH0025238863
|Kursverlauf
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24.06.2026 09:30:12
Freundlicher Handel in Zürich: SLI bewegt sich zum Start des Mittwochshandels im Plus
Um 09:13 Uhr erhöht sich der SLI im SIX-Handel um 0,17 Prozent auf 2 235,14 Punkte. In den Handel ging der SLI 0,017 Prozent fester bei 2 231,61 Punkten, nach 2 231,24 Punkten am Vortag.
Der SLI verzeichnete bei 2 235,24 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 2 230,86 Einheiten.
SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verbucht der SLI bislang ein Plus von 1,04 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, bei 2 144,98 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.03.2026, erreichte der SLI einen Wert von 1 992,72 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.06.2025, wurde der SLI auf 1 960,46 Punkte taxiert.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 3,91 Prozent aufwärts. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 235,24 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Punkten registriert.
Die Tops und Flops im SLI
Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell Richemont (+ 2,41 Prozent auf 182,65 CHF), VAT (+ 2,09 Prozent auf 682,80 CHF), Alcon (+ 1,91 Prozent auf 54,30 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,79 Prozent auf 187,25 CHF) und Givaudan (+ 1,43 Prozent auf 3 325,00 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Holcim (-2,16 Prozent auf 74,20 CHF), UBS (-1,17 Prozent auf 40,40 CHF), Amrize (-1,06 Prozent auf 42,85 CHF), Partners Group (-0,89 Prozent auf 648,00 CHF) und Julius Bär (-0,76 Prozent auf 65,60 CHF).
Die meistgehandelten Aktien im SLI
Das Handelsvolumen der Nestlé-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 203 454 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 274,928 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.
Diese Dividenden zahlen die SLI-Mitglieder
Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 9,54 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,17 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Alcon AG
|58,58
|0,90%
|Amrize
|46,57
|0,09%
|Galderma
|195,00
|2,63%
|Givaudan AG
|3 665,00
|3,09%
|Holcim AG
|80,48
|-1,97%
|Julius Bär
|71,24
|-0,34%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|206,60
|3,77%
|Nestlé SA (Nestle)
|89,15
|2,51%
|Partners Group AG
|710,80
|-0,78%
|Richemont
|200,10
|3,76%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|358,30
|2,08%
|Swiss Re AG
|135,75
|0,70%
|UBS
|44,06
|-0,32%
|VAT
|730,40
|0,52%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 250,62
|0,87%