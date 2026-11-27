Beim SLI lassen sich heute erneut Gewinne beobachten.

Im SLI geht es im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0,36 Prozent aufwärts auf 2 384,88 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,154 Prozent fester bei 2 380,05 Punkten in den Handel, nach 2 376,39 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 379,91 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 385,44 Zählern.

SLI-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang Gewinne von 1,80 Prozent. Vor einem Monat, am 27.10.2026, wurde der SLI mit 2 345,67 Punkten gehandelt. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 27.08.2026, den Stand von 2 308,86 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.11.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 076,80 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 10,87 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SLI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 2 443,50 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 915,56 Zähler.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit VAT (+ 2,96 Prozent auf 494,40 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,24 Prozent auf 66,70 CHF), Julius Bär (+ 2,11 Prozent auf 63,80 CHF), Logitech (+ 1,99 Prozent auf 84,94 CHF) und UBS (+ 1,49 Prozent auf 38,09 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Helvetia Baloise (-0,90 Prozent auf 220,40 CHF), Lindt (-0,89 Prozent auf 8 335,00 CHF), Nestlé (-0,72 Prozent auf 87,02 CHF), Givaudan (-0,69 Prozent auf 4 011,00 CHF) und Swisscom (-0,49 Prozent auf 704,00 CHF).

Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 199 767 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 348,376 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SLI-Werte

2026 weist die Julius Bär-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Mit 7,22 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at