Freundlicher Handel in Zürich: SLI-Börsianer greifen zum Start des Mittwochshandels zu

Der SLI setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am Mittwoch fort.

Der SLI steigt im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,38 Prozent auf 2 210,93 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,283 Prozent höher bei 2 208,79 Punkten in den Handel, nach 2 202,56 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 2 212,92 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 208,71 Punkten lag.

SLI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gewann der SLI bereits um 0,738 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, notierte der SLI bei 2 131,64 Punkten. Der SLI lag noch vor drei Monaten, am 25.11.2025, bei 2 062,45 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.02.2025, wies der SLI 2 110,96 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,79 Prozent nach oben. Bei 2 214,77 Punkten verzeichnete der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 099,01 Punkten erreicht.

Heutige Tops und Flops im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell Sandoz (+ 8,38 Prozent auf 71,14 CHF), VAT (+ 1,74 Prozent auf 539,40 CHF), Amrize (+ 1,16 Prozent auf 50,72 CHF), UBS (+ 0,98 Prozent auf 32,07 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,93 Prozent auf 71,28 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind derweil Logitech (-1,79 Prozent auf 69,24 CHF), Alcon (-1,24 Prozent auf 63,46 CHF), Givaudan (-0,90 Prozent auf 3 087,00 CHF), Swisscom (-0,56 Prozent auf 712,00 CHF) und Novartis (-0,43 Prozent auf 129,04 CHF).

Welche SLI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 186 472 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 323,168 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,73 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

