Freundlicher Handel in Zürich: SLI-Börsianer greifen zum Start des Mittwochshandels zu

Der SLI setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am Mittwoch fort.

Der SLI steigt im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0,73 Prozent auf 2 332,59 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,591 Prozent höher bei 2 329,36 Punkten in den Handel, nach 2 315,68 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 2 333,98 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 329,12 Punkten lag.

SLI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gewann der SLI bereits um 1,60 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, notierte der SLI bei 2 313,18 Punkten. Der SLI lag noch vor drei Monaten, am 05.05.2026, bei 2 094,07 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.08.2025, wies der SLI 1 967,60 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8,44 Prozent nach oben. Bei 2 333,98 Punkten verzeichnete der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Punkten erreicht.

Heutige Tops und Flops im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell Sandoz (+ 7,35 Prozent auf 68,98 CHF), Logitech (+ 2,26 Prozent auf 88,86 CHF), VAT (+ 1,63 Prozent auf 636,60 CHF), Galderma (+ 1,51 Prozent auf 177,60 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,32 Prozent auf 82,74 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind derweil Sonova (-0,35 Prozent auf 230,00 CHF), Swisscom (-0,24 Prozent auf 620,00 CHF), Kühne + Nagel International (-0,10 Prozent auf 201,80 CHF), Richemont (-0,03 Prozent auf 195,80 CHF) und Novartis (+ 0,05 Prozent auf 124,66 CHF).

Welche SLI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 240 738 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 303,710 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,53 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at