SGS Aktie
WKN DE: A3D68K / ISIN: CH1256740924
|Index im Blick
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02.06.2026 15:58:57
Freundlicher Handel in Zürich: SLI klettert
Am Dienstag verbucht der SLI um 15:42 Uhr via SIX Gewinne in Höhe von 0,18 Prozent auf 2 135,32 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,514 Prozent auf 2 142,45 Punkte an der Kurstafel, nach 2 131,50 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 149,77 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 132,11 Zählern.
SLI-Performance auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, lag der SLI-Kurs bei 2 100,41 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.03.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 188,77 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.06.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 986,72 Punkten.
Der Index fiel seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,728 Prozent. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 223,32 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Top und Flops heute
Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell VAT (+ 3,80 Prozent auf 617,80 CHF), Logitech (+ 3,78 Prozent auf 101,25 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,88 Prozent auf 85,82 CHF), Kühne + Nagel International (+ 2,05 Prozent auf 186,90 CHF) und Julius Bär (+ 1,43 Prozent auf 65,14 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Alcon (-2,24 Prozent auf 50,56 CHF), Sandoz (-2,21 Prozent auf 62,80 CHF), Roche (-2,14 Prozent auf 310,60 CHF), Sonova (-1,27 Prozent auf 201,60 CHF) und SGS SA (-1,00 Prozent auf 87,56 CHF).
Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 3 102 010 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 286,649 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert auf.
SLI-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Die Swiss Re-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten auf. Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,01 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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