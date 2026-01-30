Swiss Re Aktie
Freundlicher Handel in Zürich: SLI klettert mittags
Um 12:09 Uhr verbucht der SLI im SIX-Handel Gewinne in Höhe von 0,34 Prozent auf 2 122,71 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,035 Prozent höher bei 2 116,26 Punkten in den Handel, nach 2 115,52 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des SLI lag heute bei 2 124,36 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 116,20 Punkten erreichte.
SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche verbucht der SLI bislang einen Verlust von 0,267 Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.12.2025, erreichte der SLI einen Wert von 2 143,31 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.10.2025, stand der SLI noch bei 2 020,98 Punkten. Der SLI notierte noch vor einem Jahr, am 30.01.2025, bei 2 085,07 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 1,31 Prozent zurück. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 185,70 Punkten. Bei 2 099,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Das sind die Tops und Flops im SLI
Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Givaudan (+ 2,46 Prozent auf 2 998,00 CHF), Richemont (+ 1,69 Prozent auf 150,30 CHF), Straumann (+ 1,40 Prozent auf 92,90 CHF), SGS SA (+ 0,86 Prozent auf 93,40 CHF) und Adecco SA (+ 0,84 Prozent auf 21,68 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Lonza (-0,90 Prozent auf 529,20 CHF), ams-OSRAM (-0,37 Prozent auf 8,00 CHF), Sika (-0,37 Prozent auf 148,05 CHF), Partners Group (-0,29 Prozent auf 1 049,50 CHF) und Swisscom (-0,24 Prozent auf 630,50 CHF).
Die meistgehandelten SLI-Aktien
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 622 689 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 294,098 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Diese Dividenden zahlen die SLI-Aktien
2026 verzeichnet die Adecco SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Unter den Aktien im Index bietet die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,57 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
