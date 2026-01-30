Swiss Re Aktie

Swiss Re für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SLI im Fokus 30.01.2026 12:27:05

Freundlicher Handel in Zürich: SLI klettert mittags

Freundlicher Handel in Zürich: SLI klettert mittags

Der SLI gewinnt heute an Wert.

Um 12:09 Uhr verbucht der SLI im SIX-Handel Gewinne in Höhe von 0,34 Prozent auf 2 122,71 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,035 Prozent höher bei 2 116,26 Punkten in den Handel, nach 2 115,52 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag heute bei 2 124,36 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 116,20 Punkten erreichte.

SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der SLI bislang einen Verlust von 0,267 Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.12.2025, erreichte der SLI einen Wert von 2 143,31 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.10.2025, stand der SLI noch bei 2 020,98 Punkten. Der SLI notierte noch vor einem Jahr, am 30.01.2025, bei 2 085,07 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 1,31 Prozent zurück. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 185,70 Punkten. Bei 2 099,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Givaudan (+ 2,46 Prozent auf 2 998,00 CHF), Richemont (+ 1,69 Prozent auf 150,30 CHF), Straumann (+ 1,40 Prozent auf 92,90 CHF), SGS SA (+ 0,86 Prozent auf 93,40 CHF) und Adecco SA (+ 0,84 Prozent auf 21,68 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Lonza (-0,90 Prozent auf 529,20 CHF), ams-OSRAM (-0,37 Prozent auf 8,00 CHF), Sika (-0,37 Prozent auf 148,05 CHF), Partners Group (-0,29 Prozent auf 1 049,50 CHF) und Swisscom (-0,24 Prozent auf 630,50 CHF).

Die meistgehandelten SLI-Aktien

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 622 689 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 294,098 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Aktien

2026 verzeichnet die Adecco SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Unter den Aktien im Index bietet die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,57 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle SLI-Werte im Überblick
Historische Kursdaten
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Nachrichten zu Swiss Re AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Sika AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Adecco SA 24,56 3,89% Adecco SA
ams-OSRAM AG 8,71 -0,91% ams-OSRAM AG
Givaudan AG 3 253,00 0,99% Givaudan AG
Lonza AG (N) 573,20 -2,28% Lonza AG (N)
Partners Group AG 1 146,00 -0,82% Partners Group AG
Richemont 163,05 0,83% Richemont
Roche AG (Genussschein) 350,70 1,07% Roche AG (Genussschein)
SGS SA 101,25 -0,34% SGS SA
Sika AG 161,30 -0,83% Sika AG
Straumann Holding AG 101,15 0,60% Straumann Holding AG
Swiss Re AG 134,85 -0,30% Swiss Re AG
Swisscom AG 691,50 -0,36% Swisscom AG
Temenos AG 74,45 -1,26% Temenos AG
UBS 39,74 -0,95% UBS

Indizes in diesem Artikel

SLI 2 119,82 0,20%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05:42 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
04:21 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03:23 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
31.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
31.01.26 Januar 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen