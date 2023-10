Freundlicher Handel in Zürich: SLI legt mittags zu

Um 12:10 Uhr steht im SIX-Handel ein Plus von 0,44 Prozent auf 1 687,85 Punkte an der SLI-Kurstafel. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,402 Prozent auf 1 687,28 Punkte an der Kurstafel, nach 1 680,52 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 1 683,13 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 1 690,84 Punkten verzeichnete.

SLI-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 1,73 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 05.09.2023, wies der SLI einen Stand von 1 733,88 Punkten auf. Der SLI verzeichnete vor drei Monaten, am 05.07.2023, den Stand von 1 750,12 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.10.2022, wies der SLI einen Stand von 1 579,41 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2023 ging es für den Index bereits um 0,403 Prozent aufwärts. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 1 810,36 Punkten. Bei 1 631,90 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SLI-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Richemont (+ 1,40 Prozent auf 112,00 CHF), Lonza (+ 1,30 Prozent auf 421,30 CHF), SGS SA (+ 1,18 Prozent auf 76,88 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,01 Prozent auf 260,60 CHF) und Givaudan (+ 1,00 Prozent auf 2 928,00 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen UBS (-0,96 Prozent auf 21,72 CHF), Novartis (-0,91 Prozent auf 86,80 CHF), Holcim (-0,32 Prozent auf 56,58 CHF), ams (-0,14 Prozent auf 4,17 CHF) und VAT (+ 0,03 Prozent auf 327,60 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SLI

Aktuell weist die Novartis-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 803 521 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 275,849 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 8,94 erwartet. Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung mit 6,94 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at