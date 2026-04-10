Freundlicher Handel in Zürich: SLI legt mittags zu

Um 12:10 Uhr geht es im SLI im SIX-Handel um 0,96 Prozent aufwärts auf 2 121,48 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,445 Prozent stärker bei 2 110,68 Punkten in den Freitagshandel, nach 2 101,32 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 107,38 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 123,99 Zählern.

So bewegt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gewann der SLI bereits um 2,47 Prozent. Vor einem Monat, am 10.03.2026, wurde der SLI auf 2 076,24 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, den Stand von 2 175,41 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.04.2025, erreichte der SLI einen Stand von 1 814,91 Punkten.

Der Index fiel auf Jahressicht 2026 bereits um 1,37 Prozent zurück. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Zählern markiert.

SLI-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell Holcim (+ 4,11 Prozent auf 72,44 CHF), Richemont (+ 2,58 Prozent auf 154,90 CHF), Lonza (+ 2,02 Prozent auf 516,40 CHF), Logitech (+ 1,86 Prozent auf 73,42 CHF) und Julius Bär (+ 1,82 Prozent auf 62,64 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Zurich Insurance (-4,03 Prozent auf 547,20 CHF), Lindt (-0,46 Prozent auf 10 720,00 CHF), Swisscom (-0,44 Prozent auf 678,50 CHF), Helvetia Baloise (-0,09 Prozent auf 215,40 CHF) und Swiss Life (+ 0,22 Prozent auf 908,00 CHF).

Die meistgehandelten SLI-Aktien

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 1 459 379 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 270,663 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10,24 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,68 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at