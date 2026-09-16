Freundlicher Handel in Zürich: SLI letztendlich in Grün

Am Mittwoch tendierte der SLI via SIX schlussendlich 0,40 Prozent fester bei 2 220,49 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,088 Prozent leichter bei 2 209,80 Punkten in den Handel, nach 2 211,75 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 209,50 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 222,01 Zählern.

SLI-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang Verluste von 0,229 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wurde der SLI mit 2 318,31 Punkten gehandelt. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 16.06.2026, den Stand von 2 203,07 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.09.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 984,46 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,23 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SLI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 2 352,31 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 915,56 Zähler.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit VAT (+ 2,99 Prozent auf 586,20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,06 Prozent auf 78,26 CHF), Sonova (+ 1,84 Prozent auf 232,40 CHF), Sika (+ 1,70 Prozent auf 182,80 CHF) und Swiss Life (+ 1,05 Prozent auf 922,20 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Partners Group (-0,90 Prozent auf 619,40 CHF), Straumann (-0,81 Prozent auf 95,18 CHF), Swiss Re (-0,50 Prozent auf 139,30 CHF), Kühne + Nagel International (-0,41 Prozent auf 217,30 CHF) und Nestlé (-0,30 Prozent auf 77,66 CHF).

Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 6 187 168 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 304,271 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SLI-Werte

2026 weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Mit 7,30 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at