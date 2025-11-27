Freundlicher Handel in Zürich: SLI letztendlich mit Kursplus

Am Abend zeigten sich die Anleger in Zürich zuversichtlich.

Der SLI tendierte im SIX-Handel zum Handelsende um 0,23 Prozent fester bei 2 076,86 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,066 Prozent schwächer bei 2 070,72 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 2 072,09 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tagestief bei 2 067,05 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 078,51 Punkten lag.

So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der SLI bislang einen Gewinn von 1,51 Prozent. Vor einem Monat, am 27.10.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 040,84 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.08.2025, wies der SLI einen Stand von 2 014,44 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 27.11.2024, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 919,83 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 8,08 Prozent. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 2 146,62 Punkten. Bei 1 721,32 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell ams-OSRAM (+ 4,13 Prozent auf 8,20 CHF), Partners Group (+ 1,88 Prozent auf 952,60 CHF), Julius Bär (+ 1,22 Prozent auf 58,10 CHF), Swiss Re (+ 1,10 Prozent auf 142,05 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 1,10 Prozent auf 161,15 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil Swatch (I) (-1,82 Prozent auf 164,65 CHF), Straumann (-1,31 Prozent auf 93,50 CHF), Roche (-1,15 Prozent auf 309,30 CHF), Novartis (-0,63 Prozent auf 104,64 CHF) und Lindt (-0,59 Prozent auf 11 850,00 CHF).

Die teuersten SLI-Konzerne

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 2 008 677 Aktien gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 267,744 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die SLI-Mitglieder auf

Unter den SLI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Zurich Insurance-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,19 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

