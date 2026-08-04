Helvetia Baloise Aktie
WKN DE: A2PKFK / ISIN: CH0466642201
|Index im Blick
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04.08.2026 15:58:54
Freundlicher Handel in Zürich: SLI mit Kursplus
Am Dienstag notiert der SLI um 15:42 Uhr via SIX 0,79 Prozent höher bei 2 315,72 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,338 Prozent auf 2 305,28 Punkte an der Kurstafel, nach 2 297,51 Punkten am Vortag.
Der SLI erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 2 297,16 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 319,26 Punkten lag.
Jahreshoch und Jahrestief des SLI
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, bei 2 313,18 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 04.05.2026, einen Stand von 2 081,56 Punkten. Der SLI notierte noch vor einem Jahr, am 04.08.2025, bei 1 964,52 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,66 Prozent. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2 327,92 Punkten. 1 915,56 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI
Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell Partners Group (+ 3,63 Prozent auf 719,20 CHF), Holcim (+ 3,12 Prozent auf 74,04 CHF), VAT (+ 2,54 Prozent auf 622,80 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,45 Prozent auf 82,04 CHF) und UBS (+ 2,23 Prozent auf 43,50 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil Kühne + Nagel International (-1,23 Prozent auf 200,10 CHF), Zurich Insurance (-1,10 Prozent auf 608,60 CHF), Lindt (-0,97 Prozent auf 9 230,00 CHF), Swiss Re (-0,59 Prozent auf 134,90 CHF) und Helvetia Baloise (-0,46 Prozent auf 215,20 CHF).
Die teuersten Unternehmen im SLI
Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 2 343 663 Aktien gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 301,760 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der SLI-Werte im Fokus
Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,59 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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