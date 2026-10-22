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SIX-Handel im Blick 22.10.2026 15:58:50

Freundlicher Handel in Zürich: SLI nachmittags stärker

Freundlicher Handel in Zürich: SLI nachmittags stärker

Der SLI zeigt sich am vierten Tag der Woche wenig bewegt.

Der SLI verbucht im SIX-Handel um 15:41 Uhr Gewinne in Höhe von 0,06 Prozent auf 2 329,15 Punkte. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,025 Prozent auf 2 327,27 Punkte an der Kurstafel, nach 2 327,85 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag am Donnerstag bei 2 330,70 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 320,59 Punkten erreichte.

SLI-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 1,40 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.09.2026, stand der SLI bei 2 253,70 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.07.2026, stand der SLI noch bei 2 280,37 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.10.2025, notierte der SLI bei 2 040,82 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 8,28 Prozent. Bei 2 352,31 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SLI. Bei 1 915,56 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Schindler (+ 8,08 Prozent auf 291,60 CHF), Galderma (+ 6,77 Prozent auf 186,05 CHF), Swisscom (+ 2,17 Prozent auf 683,50 CHF), Lonza (+ 1,25 Prozent auf 631,40 CHF) und Nestlé (+ 1,17 Prozent auf 84,45 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil VAT (-4,59 Prozent auf 578,20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-3,26 Prozent auf 69,50 CHF), Kühne + Nagel International (-1,74 Prozent auf 225,80 CHF), Julius Bär (-1,60 Prozent auf 68,74 CHF) und Holcim (-1,42 Prozent auf 64,08 CHF).

SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die Nestlé-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 2 113 810 Aktien gehandelt. Im SLI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 336,200 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SLI-Aktien

Die Swiss Re-Aktie weist mit 10,90 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,51 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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Galderma 207,30 4,80% Galderma
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Julius Bär 73,16 -0,60% Julius Bär
Kühne + Nagel International AG (KN) 245,60 0,29% Kühne + Nagel International AG (KN)
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Nestlé SA (Nestle) 90,41 -1,51% Nestlé SA (Nestle)
Partners Group AG 677,60 1,71% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 430,00 1,26% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Schindler AG (PS) 322,80 10,02% Schindler AG (PS)
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