Kühne + Nagel International Aktie
WKN DE: A0JLZL / ISIN: CH0025238863
|SIX-Handel im Blick
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22.10.2026 15:58:50
Freundlicher Handel in Zürich: SLI nachmittags stärker
Der SLI verbucht im SIX-Handel um 15:41 Uhr Gewinne in Höhe von 0,06 Prozent auf 2 329,15 Punkte. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,025 Prozent auf 2 327,27 Punkte an der Kurstafel, nach 2 327,85 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des SLI lag am Donnerstag bei 2 330,70 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 320,59 Punkten erreichte.
SLI-Performance seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 1,40 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.09.2026, stand der SLI bei 2 253,70 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.07.2026, stand der SLI noch bei 2 280,37 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.10.2025, notierte der SLI bei 2 040,82 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 8,28 Prozent. Bei 2 352,31 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SLI. Bei 1 915,56 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI
Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Schindler (+ 8,08 Prozent auf 291,60 CHF), Galderma (+ 6,77 Prozent auf 186,05 CHF), Swisscom (+ 2,17 Prozent auf 683,50 CHF), Lonza (+ 1,25 Prozent auf 631,40 CHF) und Nestlé (+ 1,17 Prozent auf 84,45 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil VAT (-4,59 Prozent auf 578,20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-3,26 Prozent auf 69,50 CHF), Kühne + Nagel International (-1,74 Prozent auf 225,80 CHF), Julius Bär (-1,60 Prozent auf 68,74 CHF) und Holcim (-1,42 Prozent auf 64,08 CHF).
SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die Nestlé-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 2 113 810 Aktien gehandelt. Im SLI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 336,200 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
KGV und Dividende der SLI-Aktien
Die Swiss Re-Aktie weist mit 10,90 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,51 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|73,50
|-1,24%
|Amrize
|35,19
|-0,09%
|Galderma
|207,30
|4,80%
|Holcim AG
|72,18
|3,98%
|Julius Bär
|73,16
|-0,60%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|245,60
|0,29%
|Lonza AG (N)
|691,00
|1,77%
|Nestlé SA (Nestle)
|90,41
|-1,51%
|Partners Group AG
|677,60
|1,71%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|430,00
|1,26%
|Schindler AG (PS)
|322,80
|10,02%
|Swiss Re AG
|166,90
|0,12%
|Swisscom AG
|740,50
|-0,27%
|VAT
|606,00
|-1,97%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 325,30
|-0,20%
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