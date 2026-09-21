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SLI-Kursentwicklung 21.09.2026 17:58:50

Freundlicher Handel in Zürich: SLI präsentiert sich letztendlich fester

Freundlicher Handel in Zürich: SLI präsentiert sich letztendlich fester

Der SLI befand sich zum Handelsende im Aufwärtstrend.

Am Montag erhöhte sich der SLI via SIX schlussendlich um 1,25 Prozent auf 2 243,18 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 2 231,90 Zählern und damit 0,746 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (2 215,38 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 2 247,71 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 227,99 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SLI im Jahresverlauf

Der SLI wurde vor einem Monat, am 21.08.2026, mit 2 310,30 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, wies der SLI einen Wert von 2 215,34 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI notierte am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, bei 1 994,13 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 4,29 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 352,31 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit Kühne + Nagel International (+ 4,22 Prozent auf 224,80 CHF), VAT (+ 3,72 Prozent auf 635,00 CHF), Givaudan (+ 3,72 Prozent auf 3 370,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,65 Prozent auf 82,14 CHF) und Schindler (+ 2,46 Prozent auf 258,40 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Geberit (-1,37 Prozent auf 531,60 CHF), Helvetia Baloise (-0,90 Prozent auf 219,40 CHF), Lindt (-0,52 Prozent auf 8 570,00 CHF), Holcim (-0,44 Prozent auf 67,26 CHF) und Alcon (-0,26 Prozent auf 53,52 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 387 902 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 300,430 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

SLI-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10,16 erwartet. Die Partners Group-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,31 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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ABB (Asea Brown Boveri) 87,24 3,14% ABB (Asea Brown Boveri)
Alcon AG 56,80 0,18% Alcon AG
Amrize 33,60 2,56% Amrize
Geberit AG (N) 564,60 -0,95% Geberit AG (N)
Givaudan AG 3 580,00 4,19% Givaudan AG
Helvetia Baloise Holding AG 233,20 -0,43% Helvetia Baloise Holding AG
Holcim AG 71,44 0,03% Holcim AG
Kühne + Nagel International AG (KN) 239,30 5,09% Kühne + Nagel International AG (KN)
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) 9 060,00 -1,63% Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
Partners Group AG 653,40 0,86% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 387,57 2,70% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Schindler AG (PS) 274,20 2,85% Schindler AG (PS)
Swiss Re AG 147,90 0,75% Swiss Re AG
UBS 44,33 0,96% UBS
VAT 676,20 4,45% VAT

Indizes in diesem Artikel

SLI 2 243,18 1,25%

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