Amrize Aktie
WKN DE: A414LY / ISIN: CH1430134226
|SLI-Kursentwicklung
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21.09.2026 17:58:50
Freundlicher Handel in Zürich: SLI präsentiert sich letztendlich fester
Am Montag erhöhte sich der SLI via SIX schlussendlich um 1,25 Prozent auf 2 243,18 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 2 231,90 Zählern und damit 0,746 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (2 215,38 Punkte).
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 2 247,71 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 227,99 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der SLI im Jahresverlauf
Der SLI wurde vor einem Monat, am 21.08.2026, mit 2 310,30 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, wies der SLI einen Wert von 2 215,34 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI notierte am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, bei 1 994,13 Punkten.
Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 4,29 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 352,31 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Top und Flops heute
Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit Kühne + Nagel International (+ 4,22 Prozent auf 224,80 CHF), VAT (+ 3,72 Prozent auf 635,00 CHF), Givaudan (+ 3,72 Prozent auf 3 370,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,65 Prozent auf 82,14 CHF) und Schindler (+ 2,46 Prozent auf 258,40 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Geberit (-1,37 Prozent auf 531,60 CHF), Helvetia Baloise (-0,90 Prozent auf 219,40 CHF), Lindt (-0,52 Prozent auf 8 570,00 CHF), Holcim (-0,44 Prozent auf 67,26 CHF) und Alcon (-0,26 Prozent auf 53,52 CHF).
SLI-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 387 902 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 300,430 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.
SLI-Fundamentaldaten im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10,16 erwartet. Die Partners Group-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,31 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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