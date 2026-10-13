Freundlicher Handel in Zürich: SLI schlussendlich freundlich

Am Dienstag erhöhte sich der SLI via SIX zum Handelsende um 0,42 Prozent auf 2 243,49 Punkte. In den Handel ging der SLI 0,486 Prozent stärker bei 2 244,91 Punkten, nach 2 234,05 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 2 239,87 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 262,58 Punkten lag.

So bewegt sich der SLI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, bei 2 219,80 Punkten. Der SLI notierte noch vor drei Monaten, am 13.07.2026, bei 2 288,38 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.10.2025, wies der SLI einen Stand von 2 025,36 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4,30 Prozent nach oben. Das SLI-Jahreshoch beträgt derzeit 2 352,31 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Punkten registriert.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell Givaudan (+ 9,43 Prozent auf 3 817,00 CHF), Logitech (+ 2,97 Prozent auf 85,16 CHF), Geberit (+ 1,85 Prozent auf 540,60 CHF), Zurich Insurance (+ 1,76 Prozent auf 589,00 CHF) und Swiss Re (+ 1,59 Prozent auf 147,25 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen VAT (-2,77 Prozent auf 646,20 CHF), Alcon (-1,91 Prozent auf 52,42 CHF), Lonza (-1,32 Prozent auf 566,40 CHF), Amrize (-1,28 Prozent auf 30,08 CHF) und Julius Bär (-1,09 Prozent auf 70,98 CHF).

SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 594 516 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 305,704 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Blick

Unter den SLI-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,62 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at