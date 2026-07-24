Freundlicher Handel in Zürich: SLI schlussendlich im Aufwind

So bewegte sich der SLI am fünften Tag der Woche zum Handelsende.

Schlussendlich bewegte sich der SLI im SIX-Handel 0,75 Prozent höher bei 2 276,74 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,128 Prozent auf 2 262,75 Punkte an der Kurstafel, nach 2 259,86 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Freitag sein Tagestief bei 2 262,75 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 279,83 Punkten lag.

SLI-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SLI bislang Verluste von 0,293 Prozent. Vor einem Monat, am 24.06.2026, wurde der SLI mit 2 263,67 Punkten berechnet. Der SLI stand noch vor drei Monaten, am 24.04.2026, bei 2 105,69 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.07.2025, wurde der SLI auf 2 006,03 Punkte taxiert.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 5,85 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2 321,54 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 915,56 Punkte.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell Galderma (+ 2,57 Prozent auf 173,65 CHF), Julius Bär (+ 2,47 Prozent auf 70,56 CHF), Logitech (+ 1,92 Prozent auf 85,96 CHF), Alcon (+ 1,90 Prozent auf 55,74 CHF) und Nestlé (+ 1,74 Prozent auf 80,67 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich derweil SGS SA (-2,67 Prozent auf 93,38 CHF), Sandoz (-1,39 Prozent auf 63,62 CHF), Novartis (-0,60 Prozent auf 126,90 CHF), Straumann (-0,50 Prozent auf 96,12 CHF) und Swisscom (-0,40 Prozent auf 622,50 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf

Aktuell weist die Nestlé-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 3 501 441 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 284,369 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der SLI-Aktien

Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 10,27 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,84 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at