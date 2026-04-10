Freundlicher Handel in Zürich: SLI schlussendlich im Plus

Am Freitag notierte der SLI via SIX letztendlich 0,56 Prozent stärker bei 2 113,00 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,445 Prozent höher bei 2 110,68 Punkten in den Handel, nach 2 101,32 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 2 107,38 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 127,39 Punkten verzeichnete.

SLI-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der SLI bislang ein Plus von 2,06 Prozent. Der SLI erreichte vor einem Monat, am 10.03.2026, den Wert von 2 076,24 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, den Wert von 2 175,41 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.04.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 814,91 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1,77 Prozent nach unten. Das Jahreshoch des SLI steht derzeit bei 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Zählern registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit Holcim (+ 4,23 Prozent auf 72,52 CHF), VAT (+ 2,92 Prozent auf 549,80 CHF), Sandoz (+ 2,43 Prozent auf 66,62 CHF), Galderma (+ 1,91 Prozent auf 159,80 CHF) und Amrize (+ 1,83 Prozent auf 45,58 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Zurich Insurance (-4,10 Prozent auf 546,80 CHF), Lindt (-1,49 Prozent auf 10 610,00 CHF), Kühne + Nagel International (-1,01 Prozent auf 181,10 CHF), Swisscom (-0,59 Prozent auf 677,50 CHF) und Helvetia Baloise (-0,37 Prozent auf 214,80 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 4 712 925 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 270,663 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,24 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,68 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at