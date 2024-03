Freundlicher Handel in Zürich: SLI schlussendlich mit positivem Vorzeichen

Am Mittwoch stieg der SLI via SIX schlussendlich um 0,23 Prozent auf 1 919,02 Punkte. In den Handel ging der SLI 0,171 Prozent höher bei 1 917,94 Punkten, nach 1 914,66 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 1 911,85 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 1 921,16 Punkten lag.

SLI-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 0,431 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 27.02.2024, wies der SLI 1 860,90 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 27.12.2023, wurde der SLI mit einer Bewertung von 1 775,47 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 27.03.2023, stand der SLI noch bei 1 699,96 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 8,82 Prozent aufwärts. Bei 1 936,63 Punkten markierte der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 742,94 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit Swatch (I) (+ 2,11 Prozent auf 208,00 CHF), Straumann (+ 1,90 Prozent auf 145,00 CHF), Sonova (+ 1,86 Prozent auf 263,00 CHF), Richemont (+ 1,34 Prozent auf 136,50 CHF) und Swisscom (+ 1,20 Prozent auf 555,20 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich derweil Logitech (-2,99 Prozent auf 79,74 CHF), Temenos (-1,36 Prozent auf 65,40 CHF), VAT (-1,25 Prozent auf 466,90 CHF), Sika (-0,85 Prozent auf 267,10 CHF) und Sandoz (-0,75 Prozent auf 26,60 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 960 597 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie sticht im SLI mit einer Marktkapitalisierung von 253,037 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die SLI-Titel auf

Die Swiss Re-Aktie hat mit 10,31 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Mit 5,72 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

