Freundlicher Handel in Zürich: SLI steigt

Am Mittwoch gewinnt der SLI um 15:42 Uhr via SIX 0,60 Prozent auf 2 164,17 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,375 Prozent fester bei 2 159,24 Punkten in den Handel, nach 2 151,18 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SLI bei 2 159,24 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 2 171,12 Punkten.

SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht sank der SLI bereits um 0,064 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.04.2026, stand der SLI bei 2 105,60 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.02.2026, wies der SLI einen Wert von 2 215,00 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 27.05.2025, wies der SLI einen Stand von 2 011,17 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,613 Prozent nach oben. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 2 223,32 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell Richemont (+ 4,60 Prozent auf 164,95 CHF), Amrize (+ 4,11 Prozent auf 41,27 CHF), Galderma (+ 3,09 Prozent auf 163,25 CHF), Givaudan (+ 2,83 Prozent auf 2 946,00 CHF) und Sika (+ 2,44 Prozent auf 153,25 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil Helvetia Baloise (-3,36 Prozent auf 207,20 CHF), VAT (-2,50 Prozent auf 601,40 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,05 Prozent auf 83,18 CHF), Logitech (-1,47 Prozent auf 85,88 CHF) und Julius Bär (-1,04 Prozent auf 64,58 CHF).

Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 105 412 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 291,143 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Werte

Die Swiss Re-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Die Zurich Insurance-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,69 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at