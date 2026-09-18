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Index-Performance 18.09.2026 12:26:53

Freundlicher Handel in Zürich: SLI verbucht Zuschläge

Freundlicher Handel in Zürich: SLI verbucht Zuschläge

Der Handel in Zürich verläuft am fünften Tag der Woche in ruhigen Bahnen.

Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,09 Prozent fester bei 2 238,07 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,243 Prozent auf 2 230,69 Punkte an der Kurstafel, nach 2 236,13 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 229,43 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 242,14 Zählern.

SLI-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht legte der SLI bereits um 0,561 Prozent zu. Der SLI erreichte vor einem Monat, am 18.08.2026, einen Stand von 2 297,96 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.06.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 215,73 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.09.2025, stand der SLI bei 1 987,92 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 4,05 Prozent zu Buche. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 2 352,31 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

SLI-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Sandoz (+ 2,77 Prozent auf 69,76 CHF), VAT (+ 2,62 Prozent auf 610,60 CHF), Galderma (+ 2,44 Prozent auf 161,70 CHF), Logitech (+ 1,97 Prozent auf 85,98 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,89 Prozent auf 81,02 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil Swisscom (-2,90 Prozent auf 652,00 CHF), Nestlé (-2,27 Prozent auf 76,55 CHF), Helvetia Baloise (-2,22 Prozent auf 220,20 CHF), Lindt (-1,44 Prozent auf 8 555,00 CHF) und Kühne + Nagel International (-1,39 Prozent auf 213,50 CHF).

Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 4 932 464 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 304,649 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SLI-Aktien auf

Im SLI hat die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Partners Group-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,37 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Alle SLI-Werte im Überblick
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung
Historische Kursdaten

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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ABB (Asea Brown Boveri) 84,58 0,81% ABB (Asea Brown Boveri)
Galderma 167,60 0,96% Galderma
Helvetia Baloise Holding AG 234,20 -1,26% Helvetia Baloise Holding AG
Kühne + Nagel International AG (KN) 227,70 -0,09% Kühne + Nagel International AG (KN)
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) 9 210,00 0,44% Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
Logitech S.A. 87,50 -2,04% Logitech S.A.
Nestlé SA (Nestle) 80,94 -2,23% Nestlé SA (Nestle)
Partners Group AG 647,80 -0,95% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 377,40 -0,68% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sandoz 72,52 1,60% Sandoz
Swiss Re AG 146,80 -0,03% Swiss Re AG
Swisscom AG 687,00 -2,97% Swisscom AG
UBS 43,91 -0,50% UBS
VAT 647,40 3,25% VAT

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SLI 2 215,38 -0,93%

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