Lindt Aktie
WKN: 870503 / ISIN: CH0010570767
|Index-Performance
|
18.09.2026 12:26:53
Freundlicher Handel in Zürich: SLI verbucht Zuschläge
Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,09 Prozent fester bei 2 238,07 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,243 Prozent auf 2 230,69 Punkte an der Kurstafel, nach 2 236,13 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 229,43 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 242,14 Zählern.
SLI-Performance im Jahresverlauf
Auf Wochensicht legte der SLI bereits um 0,561 Prozent zu. Der SLI erreichte vor einem Monat, am 18.08.2026, einen Stand von 2 297,96 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.06.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 215,73 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.09.2025, stand der SLI bei 1 987,92 Punkten.
Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 4,05 Prozent zu Buche. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 2 352,31 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
SLI-Gewinner und -Verlierer
Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Sandoz (+ 2,77 Prozent auf 69,76 CHF), VAT (+ 2,62 Prozent auf 610,60 CHF), Galderma (+ 2,44 Prozent auf 161,70 CHF), Logitech (+ 1,97 Prozent auf 85,98 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,89 Prozent auf 81,02 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil Swisscom (-2,90 Prozent auf 652,00 CHF), Nestlé (-2,27 Prozent auf 76,55 CHF), Helvetia Baloise (-2,22 Prozent auf 220,20 CHF), Lindt (-1,44 Prozent auf 8 555,00 CHF) und Kühne + Nagel International (-1,39 Prozent auf 213,50 CHF).
Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 4 932 464 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 304,649 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.
Dieses KGV weisen die SLI-Aktien auf
Im SLI hat die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Partners Group-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,37 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|
12:26
|Freundlicher Handel in Zürich: SLI verbucht Zuschläge (finanzen.at)
|
16.09.26
|Pluszeichen in Zürich: SLI klettert zum Start (finanzen.at)
|
15.09.26
|Schwache Performance in Zürich: SLI zeigt sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
14.09.26
|Börse Zürich: Schlussendlich Pluszeichen im SLI (finanzen.at)
|
14.09.26
|Handel in Zürich: SPI bewegt sich im Plus (finanzen.at)
|
14.09.26
|Montagshandel in Zürich: SLI am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
14.09.26
|Handel in Zürich: SLI am Montagmittag stärker (finanzen.at)
|
14.09.26
|SPI aktuell: SPI mittags in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|12.03.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|12.03.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.03.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|12.03.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.03.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|09.03.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|09.03.26
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|06.03.26
|Roche Buy
|UBS AG
|10.02.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|09.03.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|16.02.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.03.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.03.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|09.03.26
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|84,58
|0,81%
|Galderma
|167,60
|0,96%
|Helvetia Baloise Holding AG
|234,20
|-1,26%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|227,70
|-0,09%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|9 210,00
|0,44%
|Logitech S.A.
|87,50
|-2,04%
|Nestlé SA (Nestle)
|80,94
|-2,23%
|Partners Group AG
|647,80
|-0,95%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|377,40
|-0,68%
|Sandoz
|72,52
|1,60%
|Swiss Re AG
|146,80
|-0,03%
|Swisscom AG
|687,00
|-2,97%
|UBS
|43,91
|-0,50%
|VAT
|647,40
|3,25%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 215,38
|-0,93%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit deutlichen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen beenden Handel zum Wochenschluss uneins -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag deutlich nach. Die Wall Street beendete den Handel uneins. Vor dem Wochenende behaupteten sich die Märkte in Fernost erneut.