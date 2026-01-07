Helvetia Baloise Aktie
WKN DE: A2PKFK / ISIN: CH0466642201
|Index im Blick
|
07.01.2026 15:59:03
Freundlicher Handel in Zürich: SLI zeigt sich fester
Am Mittwoch verbucht der SLI um 15:42 Uhr via SIX ein Plus in Höhe von 0,05 Prozent auf 2 163,64 Punkte. In den Mittwochshandel ging der SLI 0,249 Prozent höher bei 2 167,85 Punkten, nach 2 162,47 Punkten am Vortag.
Der SLI erreichte heute sein Tageshoch bei 2 176,82 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 163,01 Punkten lag.
SLI-Performance seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang Gewinne von 1,31 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, wies der SLI einen Stand von 2 094,74 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 07.10.2025, bewegte sich der SLI bei 2 033,32 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 07.01.2025, den Stand von 1 956,28 Punkten.
Das sind die Tops und Flops im SLI
Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit Sandoz (+ 3,23 Prozent auf 60,78 CHF), Geberit (+ 3,10 Prozent auf 638,60 CHF), Adecco SA (+ 1,93 Prozent auf 24,24 CHF), Novartis (+ 1,78 Prozent auf 113,50 CHF) und Roche (+ 1,49 Prozent auf 334,80 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Zurich Insurance (-3,80 Prozent auf 582,60 CHF), Swiss Life (-3,49 Prozent auf 900,60 CHF), Helvetia Baloise (-3,23 Prozent auf 203,60 CHF), Richemont (-2,46 Prozent auf 168,60 CHF) und Nestlé (-2,01 Prozent auf 74,63 CHF).
Die meistgehandelten Aktien im SLI
Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 1 873 095 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 278,561 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die ams-OSRAM-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 9,04 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,30 Prozent bei der Swiss Re-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Helvetia Baloise Holding AG
Aktien in diesem Artikel
|Adecco SA
|24,88
|-2,58%
|ams-OSRAM AG
|8,82
|-6,57%
|Geberit AG (N)
|684,00
|2,73%
|Helvetia Baloise Holding AG
|219,80
|-2,83%
|Nestlé SA (Nestle)
|80,06
|-2,29%
|Novartis AG
|121,70
|-0,04%
|Richemont
|187,05
|0,51%
|Roche AG (Genussschein)
|339,40
|0,35%
|Sandoz
|60,54
|-0,23%
|Swiss Life AG (N)
|974,20
|-2,97%
|Swiss Re AG
|138,45
|-0,40%
|Temenos AG
|89,75
|1,41%
|UBS
|40,59
|0,45%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|631,60
|-3,01%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 165,07
|0,12%