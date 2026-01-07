Freundlicher Handel in Zürich: SLI zeigt sich fester

Kaum bewegt zeigt sich der SLI am Mittwoch.

Am Mittwoch verbucht der SLI um 15:42 Uhr via SIX ein Plus in Höhe von 0,05 Prozent auf 2 163,64 Punkte. In den Mittwochshandel ging der SLI 0,249 Prozent höher bei 2 167,85 Punkten, nach 2 162,47 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tageshoch bei 2 176,82 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 163,01 Punkten lag.

SLI-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang Gewinne von 1,31 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, wies der SLI einen Stand von 2 094,74 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 07.10.2025, bewegte sich der SLI bei 2 033,32 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 07.01.2025, den Stand von 1 956,28 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit Sandoz (+ 3,23 Prozent auf 60,78 CHF), Geberit (+ 3,10 Prozent auf 638,60 CHF), Adecco SA (+ 1,93 Prozent auf 24,24 CHF), Novartis (+ 1,78 Prozent auf 113,50 CHF) und Roche (+ 1,49 Prozent auf 334,80 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Zurich Insurance (-3,80 Prozent auf 582,60 CHF), Swiss Life (-3,49 Prozent auf 900,60 CHF), Helvetia Baloise (-3,23 Prozent auf 203,60 CHF), Richemont (-2,46 Prozent auf 168,60 CHF) und Nestlé (-2,01 Prozent auf 74,63 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SLI

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 1 873 095 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 278,561 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die ams-OSRAM-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 9,04 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,30 Prozent bei der Swiss Re-Aktie an.

Redaktion finanzen.at