Freundlicher Handel in Zürich: SLI zum Ende des Dienstagshandels auf grünem Terrain

Der SLI stieg im SIX-Handel letztendlich um 0,77 Prozent auf 2 056,19 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,334 Prozent auf 2 033,63 Punkte an der Kurstafel, nach 2 040,44 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 2 061,35 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 033,55 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SLI im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 17.02.2026, erreichte der SLI einen Wert von 2 178,71 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.12.2025, wies der SLI 2 107,13 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 17.03.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 110,67 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 4,41 Prozent. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 2 223,32 Punkten. Bei 2 014,47 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit Swiss Re (+ 3,15 Prozent auf 134,10 CHF), Helvetia Baloise (+ 2,86 Prozent auf 201,20 CHF), VAT (+ 1,98 Prozent auf 514,80 CHF), Partners Group (+ 1,98 Prozent auf 824,00 CHF) und Logitech (+ 1,97 Prozent auf 75,74 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil Kühne + Nagel International (-1,19 Prozent auf 170,55 CHF), Geberit (-1,00 Prozent auf 554,20 CHF), Richemont (-0,58 Prozent auf 137,10 CHF), Lindt (-0,27 Prozent auf 11 010,00 CHF) und Givaudan (-0,21 Prozent auf 2 807,00 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 4 412 597 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 283,189 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SLI-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,37 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,15 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at