Roche Aktie
WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048
|SLI-Entwicklung
|
17.03.2026 17:59:01
Freundlicher Handel in Zürich: SLI zum Ende des Dienstagshandels auf grünem Terrain
Der SLI stieg im SIX-Handel letztendlich um 0,77 Prozent auf 2 056,19 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,334 Prozent auf 2 033,63 Punkte an der Kurstafel, nach 2 040,44 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 2 061,35 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 033,55 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der SLI im Jahresverlauf
Noch vor einem Monat, am 17.02.2026, erreichte der SLI einen Wert von 2 178,71 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.12.2025, wies der SLI 2 107,13 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 17.03.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 110,67 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 4,41 Prozent. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 2 223,32 Punkten. Bei 2 014,47 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Tops und Flops aktuell
Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit Swiss Re (+ 3,15 Prozent auf 134,10 CHF), Helvetia Baloise (+ 2,86 Prozent auf 201,20 CHF), VAT (+ 1,98 Prozent auf 514,80 CHF), Partners Group (+ 1,98 Prozent auf 824,00 CHF) und Logitech (+ 1,97 Prozent auf 75,74 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil Kühne + Nagel International (-1,19 Prozent auf 170,55 CHF), Geberit (-1,00 Prozent auf 554,20 CHF), Richemont (-0,58 Prozent auf 137,10 CHF), Lindt (-0,27 Prozent auf 11 010,00 CHF) und Givaudan (-0,21 Prozent auf 2 807,00 CHF).
Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 4 412 597 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 283,189 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der SLI-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,37 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,15 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu VAT
|
17:59
|Freundlicher Handel in Zürich: SLI zum Ende des Dienstagshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
16.03.26
|SPI-Titel VAT-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in VAT von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
13.03.26
|Zurückhaltung in Zürich: SLI präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
13.03.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SLI am Freitagnachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
13.03.26
|Schwache Performance in Zürich: SLI am Mittag in Rot (finanzen.at)
|
12.03.26
|Schwacher Handel: SLI fällt zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
10.03.26
|SLI-Handel aktuell: SLI zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
09.03.26
|Schwache Performance in Zürich: SLI legt nachmittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)