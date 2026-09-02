Freundlicher Handel in Zürich: SLI zum Handelsende im Aufwind

Schlussendlich schloss der SLI nahezu unverändert (plus 0,11 Prozent) bei 2 296,78 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,052 Prozent leichter bei 2 293,06 Punkten in den Handel, nach 2 294,26 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tageshoch bei 2 299,07 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 278,87 Punkten lag.

SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang ein Minus von 0,437 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, den Wert von 2 289,83 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.06.2026, lag der SLI-Kurs bei 2 135,48 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.09.2025, wies der SLI einen Wert von 1 983,36 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 6,78 Prozent. Bei 2 352,31 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SLI. Bei 1 915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit VAT (+ 4,04 Prozent auf 607,40 CHF), Alcon (+ 1,82 Prozent auf 59,36 CHF), Sonova (+ 1,37) Prozent auf 237,20 CHF), UBS (+ 1,13 Prozent auf 44,64 CHF) und Swisscom (+ 1,12 Prozent auf 634,50 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen Givaudan (-1,54 Prozent auf 3 205,00 CHF), Schindler (-1,45 Prozent auf 258,20 CHF), Holcim (-1,36 Prozent auf 70,98 CHF), Amrize (-1,34 Prozent auf 34,66 CHF) und Straumann (-1,09 Prozent auf 96,32 CHF).

Die meistgehandelten SLI-Aktien

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 4 980 180 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 298,357 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Fokus

In diesem Jahr weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,72 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at