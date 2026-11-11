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11.11.2026 17:58:28
Freundlicher Handel in Zürich: SLI zum Handelsende in Grün
Der SLI sprang im SIX-Handel zum Handelsende um 0,32 Prozent auf 2 417,58 Punkte an. In den Mittwochshandel ging der SLI 0,277 Prozent schwächer bei 2 403,17 Punkten, nach 2 409,84 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 403,90 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 417,58 Zählern.
So bewegt sich der SLI seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang Gewinne von 1,68 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, erreichte der SLI einen Stand von 2 219,11 Punkten. Der SLI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 11.08.2026, bei 2 337,69 Punkten. Der SLI notierte noch vor einem Jahr, am 11.11.2025, bei 2 069,72 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 12,39 Prozent. Bei 2 433,53 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SLI. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 915,56 Punkten.
Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI
Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell VAT (+ 4,04 Prozent auf 556,60 CHF), Logitech (+ 4,02 Prozent auf 83,40 CHF), Galderma (+ 3,39 Prozent auf 194,95 CHF), Kühne + Nagel International (+ 2,59 Prozent auf 234,10 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,49 Prozent auf 70,70 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Alcon (-3,88 Prozent auf 59,48 CHF), Lindt (-2,49 Prozent auf 8 430,00 CHF), Swiss Life (-1,49 Prozent auf 975,80 CHF), Novartis (-1,29 Prozent auf 132,74 CHF) und Nestlé (-0,58 Prozent auf 85,91 CHF).
Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 3 611 944 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 345,819 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,96 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,82 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|75,76
|-0,45%
|Alcon AG
|64,80
|-0,43%
|Amrize
|36,96
|-1,26%
|Galderma
|209,50
|-0,80%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|254,10
|0,04%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|9 170,00
|0,49%
|Logitech S.A.
|90,92
|0,49%
|Nestlé SA (Nestle)
|93,29
|0,27%
|Novartis AG
|144,38
|-0,21%
|Partners Group AG
|710,20
|0,03%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|435,00
|-0,09%
|Swiss Life AG (N)
|1 060,50
|-0,14%
|Swiss Re AG
|163,65
|-0,18%
|UBS
|43,69
|-2,00%
|VAT
|588,00
|-1,61%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 429,61
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