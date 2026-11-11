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SLI-Performance im Fokus 11.11.2026 17:58:28

Freundlicher Handel in Zürich: SLI zum Handelsende in Grün

Freundlicher Handel in Zürich: SLI zum Handelsende in Grün

So performte der SLI am Mittwoch zum Handelsende.

Der SLI sprang im SIX-Handel zum Handelsende um 0,32 Prozent auf 2 417,58 Punkte an. In den Mittwochshandel ging der SLI 0,277 Prozent schwächer bei 2 403,17 Punkten, nach 2 409,84 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 403,90 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 417,58 Zählern.

So bewegt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang Gewinne von 1,68 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, erreichte der SLI einen Stand von 2 219,11 Punkten. Der SLI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 11.08.2026, bei 2 337,69 Punkten. Der SLI notierte noch vor einem Jahr, am 11.11.2025, bei 2 069,72 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 12,39 Prozent. Bei 2 433,53 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SLI. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 915,56 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell VAT (+ 4,04 Prozent auf 556,60 CHF), Logitech (+ 4,02 Prozent auf 83,40 CHF), Galderma (+ 3,39 Prozent auf 194,95 CHF), Kühne + Nagel International (+ 2,59 Prozent auf 234,10 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,49 Prozent auf 70,70 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Alcon (-3,88 Prozent auf 59,48 CHF), Lindt (-2,49 Prozent auf 8 430,00 CHF), Swiss Life (-1,49 Prozent auf 975,80 CHF), Novartis (-1,29 Prozent auf 132,74 CHF) und Nestlé (-0,58 Prozent auf 85,91 CHF).

Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 3 611 944 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 345,819 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,96 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,82 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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ABB (Asea Brown Boveri) 75,76 -0,45% ABB (Asea Brown Boveri)
Alcon AG 64,80 -0,43% Alcon AG
Amrize 36,96 -1,26% Amrize
Galderma 209,50 -0,80% Galderma
Kühne + Nagel International AG (KN) 254,10 0,04% Kühne + Nagel International AG (KN)
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) 9 170,00 0,49% Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
Logitech S.A. 90,92 0,49% Logitech S.A.
Nestlé SA (Nestle) 93,29 0,27% Nestlé SA (Nestle)
Novartis AG 144,38 -0,21% Novartis AG
Partners Group AG 710,20 0,03% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 435,00 -0,09% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Swiss Life AG (N) 1 060,50 -0,14% Swiss Life AG (N)
Swiss Re AG 163,65 -0,18% Swiss Re AG
UBS 43,69 -2,00% UBS
VAT 588,00 -1,61% VAT

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