Partners Group Aktie
WKN DE: A0JJY6 / ISIN: CH0024608827
|Kursverlauf
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04.08.2026 09:28:33
Freundlicher Handel in Zürich: SLI zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen
Am Dienstag tendiert der SLI um 09:12 Uhr via SIX 0,45 Prozent stärker bei 2 307,89 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,338 Prozent stärker bei 2 305,28 Punkten, nach 2 297,51 Punkten am Vortag.
Der SLI erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 2 304,18 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 308,94 Punkten lag.
So bewegt sich der SLI im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, bei 2 313,18 Punkten. Der SLI notierte noch vor drei Monaten, am 04.05.2026, bei 2 081,56 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.08.2025, wies der SLI einen Stand von 1 964,52 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,29 Prozent nach oben. Das SLI-Jahreshoch beträgt derzeit 2 327,92 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Punkten registriert.
Top und Flops heute
Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,20 Prozent auf 81,84 CHF), VAT (+ 2,04 Prozent auf 619,80 CHF), Sandoz (+ 1,66 Prozent auf 65,06 CHF), UBS (+ 1,32 Prozent auf 43,11 CHF) und Holcim (+ 1,28 Prozent auf 72,72 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen Richemont (-0,69 Prozent auf 193,05 CHF), Lindt (-0,48 Prozent auf 9 275,00 CHF), Nestlé (-0,43 Prozent auf 80,42 CHF), Straumann (-0,29 Prozent auf 102,60 CHF) und Sonova (-0,26 Prozent auf 228,00 CHF).
SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 334 352 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 301,760 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Blick
Unter den SLI-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,59 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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