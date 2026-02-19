ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
|SIX-Handel im Blick
|
19.02.2026 09:29:21
Freundlicher Handel in Zürich: SLI zum Start des Donnerstagshandels im Aufwind
Der SLI verbucht im SIX-Handel um 09:11 Uhr Gewinne in Höhe von 0,35 Prozent auf 2 200,12 Punkte. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,242 Prozent auf 2 197,86 Punkte an der Kurstafel, nach 2 192,55 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des SLI lag am Donnerstag bei 2 200,90 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 195,60 Punkten erreichte.
SLI-Performance seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 1,98 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.01.2026, stand der SLI bei 2 147,79 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.11.2025, stand der SLI noch bei 2 020,31 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.02.2025, notierte der SLI bei 2 098,06 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 2,28 Prozent. Bei 2 200,90 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SLI. Bei 2 099,01 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI
Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Nestlé (+ 3,53 Prozent auf 81,17 CHF), Alcon (+ 1,90 Prozent auf 64,24 CHF), Lonza (+ 1,43 Prozent auf 540,60 CHF), Lindt (+ 1,12 Prozent auf 12 590,00 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 1,11 Prozent auf 177,10 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil ams-OSRAM (-1,72 Prozent auf 8,57 CHF), Straumann (-1,59 Prozent auf 95,60 CHF), Richemont (-1,06 Prozent auf 158,55 CHF), Zurich Insurance (-0,95 Prozent auf 562,60 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,82 Prozent auf 70,02 CHF).
SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die Nestlé-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 684 409 Aktien gehandelt. Im SLI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 322,298 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
KGV und Dividende der SLI-Aktien
Die Adecco SA-Aktie weist mit 8,64 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Die Zurich Insurance-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,42 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
