Freundlicher Handel in Zürich: SMI am Dienstagnachmittag im Aufwind

Am Dienstag zeigen sich die Anleger in Zürich optimistisch.

Um 15:42 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 0,53 Prozent stärker bei 13 727,76 Punkten. Die SMI-Mitglieder sind damit 1,609 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,094 Prozent fester bei 13 668,83 Punkten in den Dienstagshandel, nach 13 656,00 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tageshoch bei 13 763,43 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 13 668,40 Punkten lag.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, wurde der SMI mit einer Bewertung von 13 413,59 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 17.11.2025, lag der SMI-Kurs bei 12 597,82 Punkten. Der SMI stand vor einem Jahr, am 17.02.2025, bei 12 875,08 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,63 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der SMI bislang 13 763,43 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 12 941,92 Zählern.

Die Tops und Flops im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind derzeit Alcon (+ 2,69 Prozent auf 61,74 CHF), Logitech (+ 2,09 Prozent auf 69,52 CHF), Sonova (+ 1,99 Prozent auf 197,20 CHF), Swiss Re (+ 1,83 Prozent auf 131,10 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 1,72 Prozent auf 168,45 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen Holcim (-1,75 Prozent auf 69,78 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,70 Prozent auf 69,42 CHF), Nestlé (-0,76 Prozent auf 79,56 CHF), Sika (-0,26 Prozent auf 153,70 CHF) und Givaudan (+ 0,10 Prozent auf 3 043,00 CHF).

Welche SMI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Nestlé-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 1 202 185 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 315,731 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,45 erwartet. Die Zurich Insurance-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,49 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at